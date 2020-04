De arbeidsmarkt na één maand corona: enorme overschotten aan personeel én grote gaten

Al na één maand coronacrisis staat de arbeidsmarkt behoorlijk op zijn kop. Ineens is het pompen of verzuipen in sectoren waar het normaal redelijk rustig is en is het uitgestorven in branches die begin dit jaar nog stevig moesten aanpoten. Het UWV tekent die hele landkaart van overschotten en tekorten aan personeel per sector.

Overbelaste sectoren zien zo beter wie ze kunnen invliegen uit branches waar even niet veel te doen is. Directeur UWV-werkbedrijf: “Wij begrijpen maar al te goed dat het vinden van werk nu een stuk lastiger is geworden. Maar er is ondanks deze onzekere periode nog steeds veel mogelijk.”

Schreeuwend druk in het ziekenhuis, in de thuiszorg en bij tandartsen valt het werk weg

In ziekenhuizen is de schreeuw om medisch en verplegend personeel gigantisch. Is een operatie niet per se nu nodig, dan gaat die op de lange baan om zo ziekenhuisruimte en artsen vrij te maken. Professionals die afscheid hadden genomen van het vak, wordt vriendelijk gevraagd terug te komen. Personeel uit andere delen van het ziekenhuis gaan nu aan de slag op de intensive cares.

Daarentegen gaat in de thuiszorg veel niet-medisch werk ineens niet meer door, terwijl die sector normaal gesproken met krapte kampt. Tandartsen hebben ook niet veel om handen, die buigen zich alleen nog over spoedbehandelingen.

Industrie, havens en de horeca liggen vrijwel stil, pakketbezorgers draaien overuren

Door de lockdown liggen de luchtvaart, havenoverslag en veel grote industriebedrijven vrijwel stil. Dat geldt evengoed voor de horeca, kapperszaken en schoonheidsspecialisten. Ook evenementenboeren hebben even niet veel te doen.

Supermarkten en hun toeleveranciers kwamen even om in het werk, dat is nu weer een beetje genormaliseerd. Distributiecentra en pakketbezorgers maken nog altijd wel overuren en zitten om mankracht verlegen. Veel consumenten bestellen hun artikelen nu immers via internet.

Even geen bloemen, maar de groente moet gewoon van het land

In de agrarische sector is het beeld tweeledig. De sierteelt staat op een heel laag pitje, naar die producten is weinig vraag meer. Vooral het buitenland neemt niet veel meer af, omdat de tuincentra en bouwmarkten daar vaak gesloten zijn. Hoe anders is het in de groente- en fruitteelt. Crisis of niet, daar moet gewoon geoogst worden. Wat niet helpt is dat veel tijdelijke krachten uit Oost-Europa terug naar hun vaderland zijn gegaan vanwege het coronavirus. En willen ze wel deze kant op komen, dan lukt dat ook minder goed door reisrestricties.

In het algemeen geldt: mensen werken zoveel mogelijk thuis. Met allerhande software om de vergaderingen en andere afspraken zoveel mogelijk door te zetten. Vandaar dat de ICT-sector het niet rustig heeft gehad de afgelopen maand. Ook vanwege het helpen bij live-streams van onderwijs en uitvaarten. Het UWV krijgt ‘signalen van drukte en tekorten’.

Schoonmakers van ziekenhuizen zijn hard nodig, die van kantoren iets minder

In de publieke sector is het erg aanpoten. Denk aan alle nieuwe bijstandsaanvragen die afgehandeld moeten worden bij het gemeenteloket, maar ook aan de uitgebreidere regelingen voor zelfstandigen in financiële nood. Het UWV zelf komt ook om in het werk.

De bouw gaat door, maar heeft soms wel last van de nieuwe norm om afstand te houden van elkaar. Hier en daar stokt de toelevering van materiaal uit China en is een deel van de tijdelijke krachten uit het buitenland, net als in de fruitteelt, vertrokken.

Ook voor schoonmakers is het qua drukte niet heel anders dan voor de crisis. Vooral in de zorg zijn ze hard nodig. In kantoorgebouwen, op vliegvelden en bij evenementen juist niet zo. Onderwijzers hoeven ook niet stil te zitten, al vinden lessen wel meer online plaats. Voor stagiairs even geen ruimte, omdat zij niet begeleid kunnen worden.

Het overzicht van de uitkeringsinstantie is een momentopname, en niet bedoeld als voorspelling van waar het heen gaat de komende maanden. De bedoeling is dat er regelmatig een update komt.

