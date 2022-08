De angst van de Groningers zat er dieper in dan Nam-directeur Bart van de Leemput dacht

“We hadden nieuwsgieriger moeten zijn.” Bart van de Leemput, voormalig Nam-directeur, sprak de zin een aantal keren uit tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

Lange tijd was de Nam, het dochterbedrijf van Shell en Esso dat het gas uit de Groninger bodem haalde, er zeker van dat de gaswinning een tamelijk risicoloze bezigheid was en dat eventuele aardbevingen weinig schade zouden veroorzaken. De aardschok in Huizinge, op 16 augustus 2012, en de conclusies die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na onderzoek uit die beving trok, leerden dat het anders was.

Die leerden dat bevingen met een kracht van meer dan 3,9 op de schaal van Richter wel mogelijk waren. Dat er door aardschokken wel veel schade aan huizen en andere gebouwen kon ontstaan. Dat de veiligheid van Groningers in het geding was. En dat er een relatie was tussen de hoeveelheid bevingen en de omvang van de gasproductie. Van de Leemput leerde in die dagen na de beving nog iets: dat Groningers angstig waren en dat die angst er veel dieper in zat dan de Nam dacht.

‘We hadden nieuwsgieriger moeten zijn’

Achteraf gezien heeft de Nam, zei Van de Leemput, te veel vertrouwen gehad in de kennis die het bedrijf toen had. “We hadden nieuwsgieriger moeten zijn”, een conclusie die zijn collega Pieter Dekker in een eerder verhoor door de enquêtecommissie ook al had getrokken, in precies dezelfde bewoordingen. Wel wees Van de Leemput erop dat het KNMI en onderzoeksinstituut TNO er in die tijd, voor de beving in Huizinge dus, net zo over dachten als de Nam. En dat het ook daar aan nieuwsgierigheid had ontbroken.

Van de Leemput onderschreef destijds de conclusies van het SodM, op één na: hij achtte het niet nodig om de productie in het Groningenveld te beperken. Dat liet hij toenmalig minister Kamp ook weten. Volgens Van de Leemput zou het verlagen van de productie niet leiden tot minder aardbevingen, alleen tot uitstel van het aantal bevingen. Daar waren de Groningers in zijn ogen niet bij gebaat. Dat de Nam dat niet slecht zag, werd volgens Van de Leemput onder meer in 2022 bewezen: de gasproductie was toen al verlaagd, toch was er nog een forse beving bij Zeerijp.

Het besluit om de gasproductie in 2013 niet te verlagen, maar te verhogen, kwam van minister Kamp, benadrukte Van de Leemput. “Terugkijkend was dat besluit niet goed. Het was bijna niet acceptabel voor de Groningers.” Toen duidelijk was dat de productie flink zou worden verhoogd, stak Van de Leemput zijn vinger een paar keer op, maar daar liet hij het bij, zei hij.

Ruimhartige afwikkeling van schades

Groningers waren in de maanden na de beving bij Huizinge wel gebaat bij acties die de Nam toen ondernam, stelde Van de Leemput: het informeren van mensen, het stutten en versterken van huizen, het vervangen van schoorstenen en het afwikkelen van de schades. De Nam wikkelde die schades in zijn ogen ‘ruimhartig’ af en dat was ook de bedoeling. Hij had niet de indruk dat Groningers een slaatje wilden slaan uit die ruimhartigheid. In een eerder verhoor door de enquêtecommissie stelde Johan de Haan, jarenlang assetmanager van het Groningenveld en later actief voor het aardbevingenteam van de Nam, dat er wel misbruik werd gemaakt van de schaderegeling.

Net als De Haan erkende ook Van de Leemput dat de Nam zich op de naweeën van de beving had verkeken. Tot ‘Huizinge’ waren er in tien jaar tijd duizend schademeldingen bij de Nam binnengekomen. Na ‘Huizinge’ waren dat er in één jaar tienduizend.

De daarvoor inderhaast door de Nam opgetrokken organisatie kon al die meldingen niet aan, waardoor vertraging ontstond bij de afhandeling van schades. Daardoor nam het ongenoegen van Groningers toe. Mede daarom werd besloten om de schade-afhandeling bij de Nam weg te halen, een beslissing die volgens Van de Leemput eerder genomen had moeten worden. Het beeld was ontstaan dat de Nam opereerde als een slager die zijn eigen vlees keurde. Dat beeld deed de Nam geen goed.

