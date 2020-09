De Amerikaanse centrale bank belooft voortaan beter op de zwarte bevolking te letten

Het is een belangrijke vraag voor de achtergestelde bevolkingsgroepen in de VS: vindt de centrale bank de inflatie of de werkgelegenheid belangrijker? Voorheen koos de Federal Reserve meestal voor inflatie: de prijzen mochten niet te hard oplopen, anders kwam er een renteverhoging. Dat verandert nu: het beleid is herzien en moet ‘inclusiever’ worden. Voortaan staat werkgelegenheid voorop en wil de Fed meer oog hebben voor de zwarte bevolking en Hispanics.

“De functie van het monetaire beleid is om bij te dragen aan een sterke, stabiele economie die alle Amerikanen bevoordeelt”, schrijft de Fed in een toelichting op dat begrip inclusiviteit. In werkelijkheid zijn de verschillen groot tussen bevolkingsgroepen. Neem februari, de laatste maand van het ‘oude normaal’. Het werkloosheidscijfer was toen 3,5 procent. Tegelijkertijd zat 4,4 procent van de Hispanics en 5,8 procent van de zwarte bevolking zonder werk. In augustus was de totale werkloosheid 8,4 procent tegenover 13 procent voor zwarte mensen. De centrale bank zegt voortaan meer rekening te houden met die verschillen.

Op de website van de Fed zijn alle wijzigingen heel letterlijk te zien als doorhalingen en toevoegingen in het beleidsdocument. De woorden inflatie en werkgelegenheid zijn van plaats gewisseld: werkgelegenheid komt voortaan als eerst. Stabiele prijzen en maximale werkgelegenheid zitten elkaar soms in de weg, schrijft de centrale bank verder. Als dat het geval is, zal de Fed voortaan de tekortkomingen op de arbeidsmarkt zwaarder meewegen. Woensdag vergadert de Fed voor het eerst onder de paraplu van dit beleid en woensdagavond geeft voorzitter Jerome Powell een persconferentie over de economie en de rente.

Eerder deze zomer zei de president van de centrale bank van Atlanta al dat de Federal Reserve veel kan doen tegen ongelijkheid en racisme, onder meer via het beleid dat zich richt op maximale werkgelegenheid. Raphael Bostic deed zijn oproep vanwege de Black Lives Matter-demonstraties.

Laat de inflatie maar even

Meer werk voor zwarte mensen was een van de doelstellingen van de Humphrey-Hawkins Full Employment Act uit 1978, waarin werd vastgelegd dat de Fed zich op maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit richt. Die wet kwam er met steun van de Civil Rights Movement, de burgerrechtenbeweging. Maar na een jaar stelde Congreslid Augustus Hawkins vast dat de Fed beter op de inflatie lette dan op de werkgelegenheid voor de zwarte bevolking. Decennialang bleef dat zo. Wetenschapper David Stein beschreef deze geschiedenis op nieuwswebsite CNBC.

Hoe hebben inflatie en arbeidsmarkt met elkaar te maken? Als de economie groeit en de werkloosheid daalt, kan de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor stijgende loonkosten en voor inflatie. De Fed grijpt dan naar het belangrijkste instrument, de rente. Door die te verhogen, koelt de economie iets af. Zo blijft de inflatie in toom. Maar in die afkoelende economie verkleinen de kansen voor mensen die nog altijd geen werk hebben gevonden.

Waarom niet even wachten met zo’n renteverhoging, tot de krapte op de arbeidsmarkt werkgevers dwingt om ook in die kwetsbaardere groepen te gaan werven? Laat die inflatie maar even, kun je denken.

De dreun die corona heeft uitgedeeld

Zo denkt de Fed nu ook. Het doel is niet langer een inflatie van 2 procent, maar een inflatie van gemiddeld 2 procent. Het cijfer mag langere tijd lager of hoger uitvallen. De centrale bank zal niet meteen ingrijpen als de inflatie dreigt op te lopen, en zal dus eerst beter kijken hoe de arbeidsmarkt ervoor staat.

Naast de Black Lives Matter-beweging was er ook een technische aanleiding voor de beleidsherziening, die vorig jaar in gang werd gezet. De economie bleek zich minder goed naar de modellen van de centrale bank te voegen dan voorheen. De Fed zegt nu bijvoorbeeld te verwachten dat de rente gemiddeld lager zal blijven dan gebruikelijk was.

Voorlopig houdt de coronacrisis de rente nabij het nulpunt. Investeren en consumeren met geleend geld moet zo goedkoop mogelijk blijven, in de hoop dat de economie zich herstelt van de dreun die Covid-19 heeft uitgedeeld. Ook moet de arbeidsmarkt eerst weer op adem komen.

De werkloosheidsuitkering is flink verruimd in de VS. Toch staan in de kwetsbare wijken van Chicago lange rijen voor de voedselbank.