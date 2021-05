De airco in een vrachtwagen moet ook zónder motor werken, zodat de chauffeur ’s zomers niet in een bakoven slaapt

Vrachtwagenchauffeurs kunnen het komende anderhalf jaar een behoorlijke loonsverhoging tegemoet zien. Na een aantal weken actievoeren zijn vakbonden FNV en CNV alsnog een nieuwe cao overeengekomen met de werkgevers van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zij krijgen 3,5 procent extra salaris vanaf 1 juli 2021; daar komt volgend jaar nog eens 3,25 procent bovenop. Dat is voor de vakbonden voldoende om het onderhandelingsresultaat voor te leggen aan de leden. Ook chauffeurs op kranen en hoogwerkers vallen onder deze cao-afspraken.

Veel vrachtwagenchauffeurs vonden dat zij – zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis – te weinig erkenning kregen van hun bazen. Vanwege hun bijdrage om de maatschappij via al hun transporten door te laten draaien. Maar ook omdat het werk er door alle maatregelen niet leuker op geworden is. Met de horeca gingen ook de truckerscafés dicht. En ook bij het in- en uitladen moest contact tot een minimum worden beperkt. Het chauffeursleven werd daardoor een eenzaam bestaan, was vorige maand een veelgehoorde klacht tijdens een landelijke actiedag.

Die gevraagde erkenning zien FNV en CNV nu dus in elk geval voldoende terug in de ruimere salarisverhoging. Aanvankelijk wilden de werkgevers niet verder gaan dan 2 procent, terwijl vakbonden 3,5 procent eisten. Toch krijgen zij niet helemaal hun zin: de loonsverhoging gaat wel pas per 1 juli in. Dat lijkt weliswaar een detail, maar het heeft wel tot gevolg dat het in mei uitbetaalde vakantiegeld nog zonder die extra 3,5 procent wordt uitgekeerd.

Een investering in de APK-keuring

Een ander belangrijk punt tijdens de onderhandelingen was de klimaatbeheersing in vrachtwagens. Daarbij lopen chauffeurs bij kou, maar vooral bij hitte, regelmatig tegen problemen aan. Een deugdelijke airco en verwarming is weliswaar verplicht, maar die werkt – net als in personenauto’s – normaal gesproken alleen als de motor draait. Het gevolg is dan dat sommige chauffeurs tijdens hete zomers in een soort bakoven overnachten.

Daar is wel wat aan te doen: een standkachel inbouwen die ook werkt als de motor uitstaat. En dat wordt in de nieuwe cao dus vanaf 1 juli verplicht voor alle nieuwe vrachtwagens. “Chauffeurs brengen veel tijd door in hun auto”, zo licht FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen het besluit toe. “Nu kan dat dus eindelijk in de juiste temperatuur. Daarmee worden de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd.”

De vakbonden wilden eigenlijk een algehele verplichting afspreken, maar dat bleek voor TLN nog een brug te ver. CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel hoopt niettemin dat bestaande vrachtwagens nu snel volgen. Een investering van tweeduizend euro bij de jaarlijkse APK-keuring volstaat daarvoor, benadrukte hij eerder. “Transportbedrijven zitten te springen om chauffeurs. Die chauffeurs zijn natuurlijk ook niet gek, die gaan eisen stellen. Iedereen wil het liefst een wagen met goede voorzieningen.”

