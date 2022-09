‘De afhandeling van schade in Groningen was te complex, te complex voor ons allen’

Als Gerald Schotman in 2014 baas wordt van de Nam is er in Groningen onrust en angst, een gevolg van de zware beving bij Huizinge in augustus 2012 en een serie schokken daarna. Het regent schademeldingen. De Nam is begonnen met de verwerking daarvan, maar de inderhaast opgetrokken organisatie kan al die meldingen niet aan. Het zijn er in 2013 zo’n 10.000.

Het is Schotmans bedoeling schades ruimhartig te vergoeden. Dat is, erkent hij woensdag in zijn verhoor, een lastige term, want wat is ruimhartig als een monumentale boerderij niet meer te herstellen of te versterken is? “Je doet wat meer dan nodig is.”

Wel klinkt in zijn antwoorden voorzichtig door dat die ruimhartigheid alleen bedoeld was voor mensen die daadwerkelijk schade leden door aardbevingen, en niet door zoutwinning of door wisselingen in het grondwaterpeil. Daar zaten, blijkt uit Schotmans verhoor, ook de zorgen van Nams aandeelhouders Shell en Esso. Ging de Nam niet te ruimhartig om met haar aansprakelijkheid? Schotman: “Het schuurde weleens als het om aansprakelijkheid ging.”

Gerald Schotman in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld ANP

Waarom een zwijgplicht?

Omdat de Nam de schadeafwikkeling zelf doet, ontstaat argwaan. Keurt de slager niet zijn eigen vlees? Schotman wil dat de Nam afstand neemt. Dat gebeurt als het Centrum Veilig Wonen (CVW) de afhandeling in 2015 overneemt. Maar ook dan zit de Nam er te dicht op, geeft Schotman toe.

In 2015 zijn er 25.000 schademeldingen. Allengs ontstaat de indruk dat de Nam niet zo ruimhartig (meer) is. De enquêtecommissie put dat beeld uit ingekeken e-mails, memo’s en andere documenten. Waarom hebben CVW-medewerkers een zwijgplicht als het gaat om de invloed van de Nam? Schotman zegt van geen zwijgplicht te weten. Waarom is de Nam ertegen dat de bewijslast wordt omgekeerd en dat de Nam voortaan moet aantonen dat schades níet zijn veroorzaakt door bevingen? Omdat dat tot veel juristerij zou leiden en dat niet in het belang zou zijn van de kleine man, antwoordt Schotman.

Waarom liep het aantal afgewezen schadeclaims sterk op? Omdat de boosheid over de bevingen toenam, mensen eerder gingen claimen en mensen ook claimden omdat anderen dat deden, oppert Schotman. En waarom had de Nam in 2016 het plan dat de kosten van het schadeherstel met een derde omlaag moesten? “Dat herken ik niet. Wij hebben die kosten nooit met een derde teruggedrongen. Mogelijk kon de afhandeling efficiënter.” Schotman beklemtoont: de Nam stuurde nooit op lage kosten voor schadeherstel.

Volgens Schotman is geld nooit het probleem geweest bij de afhandeling van schade, ook niet als de Nam verder op afstand van die afhandeling komt te staan. Zorgen zijn er wel “over de controles op het uitgeven van het geld”: de Nam twijfelt of sommige vergoedingen terecht worden uitgekeerd. Schotmans eindoordeel over de schade-afhandeling: “Het was moeilijker dan iedereen had gedacht. Het was te complex, te complex voor ons allen.”

De ministers bepaalden

Net als Schotman benadrukt eerder op de dag Jan van Elk, jarenlang verantwoordelijk voor de productiecapaciteit van het Groningenveld, dat het de ministers waren die bepaalden hoeveel gas er jaarlijks gewonnen moest worden. De Nam leverde slechts wat werd gevraagd.

Van Elk uit in zijn verhoor een waarschuwing nu er, vanwege de torenhoge gasprijzen, wordt gepleit voor verhoging van de gasproductie uit het Groningenveld. Omdat veel putten al zijn gesloten, kan het veld ‘technisch gezien’ 22 tot 25 miljard kuub gas per jaar leveren. Maar als dat gebeurt, komen er ook meer bevingen. Kleine productieverhogingen zijn volgens Van Elk wel veilig. Ter vergelijking: In 2013 werd er 53 miljard kuub gas gewonnen, staatssecretaris Vijlbrief wil toe naar 2,8 miljard kuub.

