De AEX-index is op weg naar een tweede record terwijl de economie krimpt, hoe kan dat?

Records in coronatijd, het blijft vreemd en wie weet denken we er over een paar jaar ook wel zo over: dat het lichtelijk bizar is dat er in tijden van lockdowns en economische krimp beursrecords sneuvelen. Maar het is wat het is. De AEX-index, bestaand uit 25 grote bedrijven, sluit hoogstwaarschijnlijk hoger dan de 701,56 punten waarop hij op 4 september 2000 afsloot.

Het absolute record van 703,18, dat op diezelfde septemberdag in 2000 even op de beursborden had gestaan, ging er woensdag al aan (704,25 punten) en werd donderdag verder verbeterd: 707,82.

Records in coronatijd. Met dank aan de extreem lage rente waardoor sparen en beleggen in leningen niet aantrekkelijk is. Met dank aan centrale banken en overheden die astronomische bedragen in hun door corona aangetaste economieën pompten. Met dank aan regeringen die bedrijven miljarden euro’s aan loonsubsidies verstrekten. Met wellicht dank aan de nieuwe beleggers die de enorme koersdalingen in maart vorig jaar aangrepen om met beleggen te beginnen. Met dank aan de techsector waarvan beleggers torenhoge verwachtingen hebben. En met dank aan de vaccinmakers die uitzicht bieden op het einde van de lockdowns en de krimp.

Overeenkomsten met september 2000

Denk corona even weg en zie dan de overeenkomsten tussen nu en september 2000. Ook toen werd er volop in aandelen belegd. Ook toen waren er hoge verwachtingen van ‘de techsector’, die toen ‘de nieuwe economie’ heette. Internet begon belangrijk te worden. Mobiele telefonie ook. Er kwam een nieuwe wereld aan, een onbekende maar veelbelovende wereld die, zo stelden sommige economen zelfs, vrij van crises zou zijn.

Kletskoek natuurlijk, dat laatste, maar er zijn tijden waarin kletskoek erin gaat als zoete koek. Bij kabelaar UPC, toen onderdeel van de AEX-index, spoten de verliezen met honderden miljoenen de tent uit; toch kochten beleggers het aandeel gretig. Torenhoge verwachtingen waren er bij, en van KPN.

Koersen in glijvlucht

Ook bedrijven uit de ‘oude economie’ waren in trek. Het aandeel Aegon sloot op die 4 september op 43,09 euro, het aandeel ING op 28,56 euro, hoogtes waar de huidige bestuursvoorzitters niet van durven dromen. “Dit (record) draagt zeker bij aan een positief klimaat in de naaste toekomst”, citeerde Trouw die septemberdag een beurshandelaar. Trouw had toen nog een beurspagina en een dagelijks beurspraatje.

De handelaar kreeg ongelijk. Veel ‘nieuwe-economiebedrijven’ maakten hun verwachtingen niet waar, als ze al niet uit gebakken lucht bleken te bestaan. Er kwamen faillissementen en schandalen, zoals bij de Amerikaanse bedrijven Enron en WorldCom. Er waren de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. De koersen waren in een glijvlucht beland. Die stopte, wat de Amsterdamse beurs betreft, op 12 maart 2003: toen sloot de AEX-index op 218,44.

Bijna negen jaar later stond de index nog lager: op 199,50 punten. Het herstel op de beurzen, ingetreden in 2003, werd ruw onderbroken door de financiële crisis. Grote verliezen waren er voor de banken en de verzekeraars. Koersen van andere bedrijven daalden mee.

Tij keert: flink herstel

Maar na dat dieptepunt trad herstel in, en niet zo’n beetje ook. Vanaf 2009 steeg de AEX-index op twee uitzonderingen na (in 2011 en in 2018) elk jaar. Eind 2019 slechtte de AEX de 600-puntengrens, op 14 februari 2020 sloot de graadmeter zelfs op 629,23 punten. De records uit 2000 begonnen in zicht te komen. Maar toen, baf, kwam corona.

Het virus hakte erin. In drie weken tijd zakte de index van 629 naar 416 punten: een min van 34 procent. Zo’n snelle daling was er zelfs tijdens de financiële crisis niet geweest. En toen keerde het tij. Door die gigantische steunoperaties, de nieuwe beleggers, de goed boerende techsector, de komst van de vaccins en de hoop dat er flinke economische groei op komst is. En door de rente die laag was en bleef.

Ook nu zijn er analisten die denken dat de index nog hoger kan: dat dit record bijdraagt aan een positief klimaat in de naaste toekomst. Misschien is dat wel zo.

