Dat megagrote datacentrum van 250.000 vierkante meter doen we voor de regio, zegt de wethouder van Zeewolde

Het toekomstige datacentrum in Zeewolde gaat restwarmte aanleveren voor stadsverwarming in het dorp zelf en buurgemeente Harderwijk, bevestigt wethouder Egge Jan de Jonge naar aanleiding van twijfels bij de inwoners. De Jonge wil hierover zekerheid hebben voordat er op 16 december een besluit valt over de bouw. “De provincies Flevoland en Gelderland werken samen aan een plan, en er is overleg met het Amerikaanse bedrijf over de hoogte van een bijdrage in de aanlegkosten.”

Binnen nu en acht jaar wil het Amerikaanse hightechbedrijf – de naam is niet bekend – vijf enorme hallen bouwen in het dorp, bij elkaar 250.000 vierkante meter. Half december neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. In aanloop naar die vergadering loopt de spanning op, merkt wethouder De Jonge. “We krijgen felle reacties. ‘De gemeente is knettergek’, wordt op sociale media geroepen. Ik begrijp heel goed dat er nog vragen kunnen leven. Dus het is aan ons om die eerlijk en duidelijk te beantwoorden.”

Die vragen gaan onder meer over de verwarming. Zeewolde heeft al een warmtenet in een van de wijken, dicht bij het gebied waar het datacentrum is gepland. “Harderwijk heeft een warmtenet in ontwikkeling. Er moet echt nog wel wat gebeuren, maar we kunnen hierdoor van het gas af”, benadrukt De Jonge. Hij wil nog geen percentage noemen bij de restwarmte die wordt gebruikt. “Anders word ik straks aangesproken op één procent verschil. Daar heb ik niet zo’n zin in. Maar als je Zeewolde en Harderwijk wilt verwarmen, dan heb je heel wat restwarmte nodig.”

Korting van 75 miljoen euro

De wethouder is enigszins in zijn wiek geschoten door het interview met een van de 140 bezwaarmakers afgelopen maandag in Trouw. Daarin verwijt bewoner Sipke Veenstra de gemeente ‘volksverlakkerij’ omdat het centrum veel energie verbruikt, maar nauwelijks zelf stroom opwekt. Daarnaast hekelt Veenstra de ‘korting van 75 miljoen euro’ die Zeewolde zou geven op de grondprijs voor het datacentrum.

Dat laatste zit echt anders, zegt De Jonge. ‘‘Het gaat om een gebied van 166 hectare dat nog niet bouwrijp is gemaakt. Daar moet de opdrachtgever nog veel kosten voor maken. Vandaar dat prijsverschil. Dat is ook meerdere keren uitgelegd aan mijnheer Veenstra, maar hij kijkt daar anders naar.”

Dat er zoveel ruimte nodig is voor het datacentrum, een kritiekpunt van veel bezwaarmakers, heeft nóg een reden, zegt de wethouder. “Er is gekozen voor een groter gebied om die vijf hallen landschappelijk in te kunnen passen. We willen er natuur terugbrengen en zorgen voor biodiversiteit. Dan ga je dus niet verdozen, zoals je dat op andere plekken wel ziet. Daarin volgen we ook het advies op van het College van Rijksadviseurs.”

Te groot voor een dorp?

De Jonge erkent dat het hele plan eigenlijk te groot is voor een dorp als Zeewolde. “Mijn eerste gedachte was ook: moeten we dit wel willen? Ik heb indertijd direct gebeld met de gedeputeerde en die vond het prima passen bij de economische ontwikkeling van Flevoland. Want we praten veel over de bouw van huizen – er komen in de provincie nog honderdduizend woningen bij – maar er zijn ook banen nodig. Dus we zeggen nadrukkelijk: we doen dit voor de regio.”

Door samenwerking met de provincie, het Rijk, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon én een aantal adviesbureaus is alle ondersteuning voor Zeewolde beschikbaar, verzekert De Jonge. “De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat je ontwikkelingen niet keihard afwijst, maar eigenlijk zegt: ja, mits... Dus we hebben er serieus naar gekeken en zagen al snel voordelen: onder meer de vierhonderd banen die erbij komen en de extra opbrengsten in de vorm van de onroerendezaakbelasting.”

Zeewolde stelde bij aanvang als voorwaarde dat het datacentrum zo duurzaam mogelijk zou zijn en dat er ook iets met de restwarmte moet gebeuren. “Bovendien willen we in het plangebied zelf nog 25 hectare behouden voor uitbreiding van ons businesspark.”

Dat het Amerikaanse bedrijf zich nog niet bekend heeft gemaakt, zorgt voor enige geheimzinnigheid, merkt De Jonge. Achteraf gezien had hij er bij het opstellen van de voorwaarden al afspraken over kunnen maken. Dat had de communicatie makkelijker gemaakt. “Maar wij wisten niet dat daar zo’n discussie over zou ontstaan.”

Lees ook:

Veel wantrouwen rondom reusachtig datacentrum in Zeewolde. ‘Het gemeentebestuur overziet de gevolgen niet’

De gemeente Zeewolde in Flevoland heeft plannen voor de bouw van een enorm datacentrum. Een petitie tegen de komst van dit gebouw is al ruim 1700 keer ondertekend.