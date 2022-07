Dat de euro nog maar een schamele 1 dollar waard is, is meer een last dan een lust

Dinsdagochtend bereikte de euro dezelfde waarde als de Amerikaanse dollar. Kortstondig stond de Europese eenheidsmunt op precies 1,0 dollar, en steeg daarna weer tot 1,0003 dollar. Daarmee is het zogeheten pariteitsniveau, waarbij de twee munten dus evenveel waard zijn, bereikt. De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte was eind 2002.

“De focus op die 1-op-1 waarde betekent op zichzelf natuurlijk niks”, benadrukt Colijn. “Dat is puur symboliek. Alsof je auto de 100.000 kilometer heeft bereikt en het klokje rond is: het is maar een getal. Uiteindelijk gaat het om de onderliggende stroom, om waarom die twee munten nu evenveel waard zijn.”

Dure energie

En dat heeft alles te maken met de huidige economische situatie, met de inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, legt Colijn uit. “De situatie is uitzonderlijk. Normaal is er een handelsoverschot, nu is er een handelstekort in Europa. Dat komt voornamelijk doordat we voor een groter bedrag importeren dan we exporteren. We voeren vooral dure energie in en die betalen we in dollars.”

Daar komt bovenop dat de centrale bank van de Verenigde Staten, de Fed, de rente sneller verhoogt dan de Europese Centrale Bank (ECB) dat doet. Colijn: “Het is dus goedkoper om je geld in de VS te stallen dan in Europa. En al die dingen samen doen de euro dalen.”

De ECB heeft eerder wel al aangegeven de rente later deze maand met 0,25 procentpunt te zullen verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn in meer dan tien jaar. Colijn: “De zwakke euro is wel een punt van zorg omdat deze de inflatie verergert en dat zou een argument kunnen zijn om de rente sneller op te trekken.”

Lasten overheersen

Een lage euro is gunstig voor exporteurs. Hun goederen worden immers goedkoper en dus aantrekkelijker om in te kopen. Ook voor Amerikaanse toeristen die naar Europa komen is een lage prijs voor een euro gunstig. Voor consumenten uit de EU die spullen in de VS willen kopen is het nu juist niet het goede moment. Colijn: “De euro heeft wel eens op 1,60 gestaan ten opzichte van de dollar. In de tijd van de crisis in 2008 vlogen Europeanen soms zelfs naar Amerika om een iPhone te kopen. Los van milieubezwaren is dat nu niet aan te raden.”

Wat Colijn betreft wegen de nadelen van een goedkope euro zwaarder dan de voordelen. “De inflatie wordt hoger en dat heeft bijvoorbeeld directe impact aan de pomp. Dat de euro ten opzichte van andere valuta dan de dollar niet sterk verzwakt is, betekent dat we niet over het brede front de vruchten plukken van een lage euro. Voorlopig overheersen de lasten meer dan de lusten.”

