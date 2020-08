Dankzij doe-het-zelvers gaat de detailhandel goed; andere sectoren profiteren minder van crisis

De detailhandel doet het beter dan vorig jaar, toen er nog geen corona heerste. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel is in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 6 procent hoger dan een jaar geleden.

De omzetstijgingen zijn het grootst in de doe-het-zelfbranche (ruim 26 procent). Ook de verkoop van consumentenelektronica (16 procent), recreatieartikelen (bijna 11 procent) en meubels en interieurartikelen (bijna 9 procent) ging dit jaar harder dan een jaar geleden.

Maar niet alle sectoren profiteren in crisistijd. In de kledingbranche daalde de omzet in het tweede kwartaal met bijna 30 procent. In de schoenenbranche met 25 procent, vergeleken met een jaar eerder.

Wc-papier hamsteren

De grootste omzetstijging binnen één kwartaal was te zien in de foodsector. De omzet in die branche is in het tweede kwartaal met 7,5 procent gestegen. Dat komt door de toegenomen verkopen in supermarkten. Die draaiden een topomzet toen de eerste coronamaatregelen bekend werden en consumenten als gevolg daarvan – wc-papier en houdbare etenswaren – gingen hamsteren.

De omzet in de foodsector ging ook omhoog doordat mensen vaker thuis aten toen horecazaken op last van de overheid de deuren moesten sluiten. Met name speciaalzaken als slagerijen, groenteboeren, slijterijen en kaaswinkels deden het opvallend goed. Hun omzet was in het tweede kwartaal bijna 5 procent hoger dan vorig jaar.

Het aantal verkopen via internet is in april, mei en juni van dit jaar hard toegenomen. Het aantal online bestellingen was 54,8 procent hoger dan een jaar geleden. Niet eerder groeide dat percentage zo hard. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 45 procent hoger. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, groeide met 68 procent.

Dat komt volgens het CBS door de lockdownmaatregelen. Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, deed sommige winkels besluiten de deuren tijdelijk te sluiten. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit de internetomzet van de detailhandel omhooggestuwd, stelt het CBS.

Aantal faillissementen gelijk

Wat verder opvalt in de cijfers is dat het aantal faillissementen gelijk is gebleven. Waar er in het tweede kwartaal van dit jaar 96 faillissementen werden uitgesproken, waren dat er vorig jaar rond dezelfde tijd 97. Dat het aantal niet is toegenomen kan ook komen doordat bedrijven in het tweede kwartaal nog gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid.

Lees ook:

Winkelverkopen stijgen met bijna 10 procent

De detailhandel heeft in juni 9,8 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).