Daling van huizenprijzen zet door, kopers hebben meer te kiezen

Koophuizen zijn in het laatste kwartaal van 2022 weer iets in prijs gedaald. Verkopers moeten er nog aan wennen, kopers hebben iets meer lucht.

De markt voor koopwoningen is in ‘wat rustiger vaarwater’ terechtgekomen, zegt makelaarsvereniging NVM. De prijsdaling was het afgelopen kwartaal ‘relatief beperkt’, maar zet wel door. Huizenkopers hebben weer iets te kiezen, want het aanbod groeit. En de tijd dat ze heel vaak een bod moesten doen dat ver boven de vraagprijs lag, lijkt ook voorbij.

De cijfers over het laatste kwartaal van 2022 wijzen op een ‘omslagpunt’, zegt de NVM. De huizenprijzen lagen toen 3,7 procent lager dan in het kwartaal ervoor. Dat valt mee, want in dat derde kwartaal waren ze ook al 5,8 procent gedaald in vergelijking met het tweede. Het nieuwe zit ’m vooral in de vergelijking met een jaar geleden. Voor het eerst in negen jaar tijd laat die vergelijking een daling zien, met 6,4 procent zelfs. De afgelopen tijd leken prijsstijgingen op jaarbasis van tegen de 20 procent gewoon te zijn geworden, vandaar dat ‘omslagpunt’.

Het aanbod van woningen stijgt, omdat er minder verkocht wordt en meer te koop wordt gezet, stelt de NVM vast. Woningen blijven daardoor langer te koop staan: vorig jaar gemiddeld 44 dagen, nu 64 dagen. Bijna alle makelaars merken ook dat het aantal bezichtigingen door serieuze kijkers afneemt.

En die aspirant-kopers hoeven niet langer steevast te overbieden. Twee kwartalen geleden deden vier op de vijf kopers dat, nu nog slechts 45 procent. En dat levert gemiddeld niet of nauwelijks een hogere verkoopprijs op. Niet alle huizenverkopers hebben zich daar al bij neergelegd, merken veel makelaars.

Nieuwbouw meer en meer een ‘zorgenkind’

“De extreem verhitte markt lijkt achter ons te liggen”, zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen. Toch maakt zij zich zorgen. Omdat de hypotheekrente in de loop van 2022 fors gestegen is, blijft de betaalbaarheid van koophuizen een knelpunt. Dat van alle vorig kwartaal verkochte huizen 96 procent duurder was dan twee ton is veelzeggend. “De bevolking groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen”, stelt Gerssen vast. “Mijn zorg is dat we die vraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt.”

Juist daarom is nieuwbouw ‘meer en meer een zorgenkind’, voegt collega-bestuurslid Chris van Zantwijk eraan toe. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwhuis is 498.000 euro, veel meer dan de 407.000 euro gemiddeld voor een bestaand huis. Niet zo vreemd dus dat kopers wegblijven, vergeleken met een jaar geleden werden er 46 procent minder nieuwbouwhuizen verkocht.

“Kopers trappen nu op de rem”, ziet Van Zantwijk, “en ook ontwikkelaars en bouwers maken pas op de plaats”. En dat terwijl nieuwbouw een ‘essentiële pijler’ is in de plannen van minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) om het woningtekort te laten verminderen.

