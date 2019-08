Dagje uit wordt steeds duurder

Wie regelmatig een gezellig dagje eropuit gaat moet een steeds dikkere portemonnee meenemen. De prijzen voor een bezoek aan de dierentuin, het theater of een attractiepark zijn in de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral toegangskaartjes voor musea en dierentuinen zijn duurder geworden. Kaartjes daarvoor kosten deze zomer 17 procent meer dan in juli 2014. In diezelfde periode stegen de consumentenprijzen met bijna 7 procent. Ook bij de entree voor attracties, evenementen, bioscopen, theaters en concerten is de consument nu duurder uit dan vijf jaar geleden. Een bezoek aan een voorstelling, film of concert is zo’n 10 procent duurder geworden.

Investeren in nieuwe attracties

De toegangsprijzen voor recreatie- of sportevenementen en attractieparken zijn in vergelijking met 2014 met bijna 14 procent gestegen. Volgens ‘pretparkexpert’ Reinoud van Assendelft de Coningh zijn die duurdere kaartjes wel verklaarbaar. “Los van de gestegen btw, die van 6 naar 9 procent is gegaan, moeten die attractieparken enorme investeringen doen om bezoekers te blijven trekken met weer nieuwe attracties. Er is sprake van een geweldige concurrentie, je kunt als pretpark niet achterblijven.”

Van Assendelft de Coningh is met zijn adviesbureau gespecialiseerd in de vrijetijds- en cultuurbranche en adviseert pretparken in binnen- en buitenland met strategieën om bezoekersaantallen op te krikken. Hij stelt dat dit vooral lukt als er zo nu en dan een spectaculaire attractie bij komt, zoals een achtbaan. “Maar die kost tussen de 10 en 17 miljoen euro en zal toch moeten worden terugverdiend.”

21 miljoen bezoekers

Bezoekers van parken als de Efteling (toegangsprijs: 40 euro p.p.), Duinrell (25 euro) of Walibi (32 euro) laten zich door de duurdere kaartjes niet weerhouden. Volgens het CBS bezochten het afgelopen jaar 21 miljoen mensen Nederlandse attractieparken, van wie 1 op de 5 een buitenlander was. Het aantal bezoekers steeg sinds 2010 ieder jaar.

Die hebben bovendien steeds meer keus. In 2016 waren er 150 attractieparken in Nederland, 55 meer dan in 2010. “En dan moet je bedenken dat er ook nog heel veel mensen naar buitenlandse attractieparken gaan zoals Phantasialand en Movie Park in Duitsland of Disneyland in Frankrijk”, zegt Van Assendelft de Coningh. “De Nederlander bezoekt zo’n 1,3 keer per jaar zo’n park en in het algemeen besteedt de consument steeds meer van zijn inkomen aan vermaak.”

Snelle hap

Daar komen de kosten om dat vermaak heen, zoals eten, drinken, parkeren en vervoer, nog bij. En ook die zijn volgens het CBS in de laatste vijf jaar gestegen. Iets eten en drinken in een restaurant kost nu bijna 12 procent meer dan in juli 2014. Vooral fastfood werd duurder. Een snelle hap is in vijf jaar tijd 15 procent in prijs gestegen. Automobilisten konden de afgelopen jaren gemiddeld iets goedkoper tanken maar zagen tegelijkertijd de parkeertarieven met 16 procent stijgen. Mensen die het dagje uit met de trein, tram, metro of bus deden waren 11 procent meer kwijt voor een kaartje vergeleken met juli 2014.

