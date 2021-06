CPB-directeur: Nederland moet cryptomunt in de ban doen

Het kabinet moet zo snel mogelijk de productie, handel en het bezit van cryptomunten zoals bitcoin verbieden. Dat schrijft de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, in een essay in het Financieele Dagblad. Volgens hem is er sprake van een ‘cryptozeepbel’ en is het onvermijdelijk dat die gaat klappen.

Hasekamp schrijft dat Nederland snel moet handelen omdat degenen die als laatste in beweging komen de klos zullen zijn. “Hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash.”

Hij wil een voorbeeld nemen aan landen als China. Daar wordt het handelen in en het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten mogelijk illegaal. Een groot aantal accounts op het Chinese Weibo-platform, vergelijkbaar met Twitter, is geblokkeerd vanwege hun link met crypto’s. Net als de Chinezen ziet Hasekamp een digitale versie van al bestaande munteenheden als een mogelijke verbetering voor het huidige geldstelsel.

‘Ongeschikt als betaalmiddel’

Cryptomunten zoals bitcoin zijn volgens de CPB-directeur ongeschikt als rekeneenheid en betaalmiddel. “Waardevastheid bestaat niet, het gebruiksgemak lijdt onder een gebrek aan acceptatie en de veiligheid wordt ondergraven door regelrechte zwendelpraktijken”, schrijft hij. Hasekamp vindt dat crypto’s alleen op het gebied van privacy en anonimiteit goed scoren, wat aantrekkelijk is voor criminelen.

De waarde van cryptomunten is volgens Hasekamp gebaseerd op de hoop dat ze ooit echt geld zullen vervangen. “Maar dat gaat dus niet gebeuren”, schrijft hij. Hasekamp rekent erop dat een verbod automatisch leidt tot waardedaling van cryptovaluta. “Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.”

Het CPB geldt als een belangrijk adviseur van het kabinet. Hasekamp is er sinds maart 2020 directeur. De organisatie wees al in 2018 op de risico’s van cryptohandel, maar concludeerde toen dat strengere regulering nog niet nodig was.

Omdat cryptomunten niet door een financiële instelling worden uitgegeven, is het nog te bezien of een verbod nationaal kan worden ingevoerd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wees in 2018 een verbod op cryptomunten van de hand. Andere landen kiezen juist voor een andere koers. In El Salvador is de cryptomunt bitcoin afgelopen week goedgekeurd als een wettig betaalmiddel.

Een bitcoin was vrijdagochtend ruim 36.500 dollar waard. Dat is ongeveer 30.000 dollar minder dan het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat half april werd bereikt. De daling wordt onder meer toegeschreven aan vrees voor strengere regelgeving en de ophef over het hoge energieverbruik bij het minen van digitale munten zoals bitcoins.

Eerder deze week reageerde de koers van de bitcoin op een bericht dat de Amerikaanse autoriteiten de hand hebben kunnen leggen op miljoenen dollars aan bitcoins. Op de cryptomarkt zijn daardoor zorgen ontstaan dat de bitcoin toch niet zo veilig en anoniem blijkt te zijn als gedacht.