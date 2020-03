Coronavirus was de nekslag voor het noodlijdende Flybe

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe heeft uitstel van betaling aangevraagd. Als gevolg van het coronavirus liep het aantal boekingen de afgelopen weken enorm terug. Omdat het al langere tijd niet goed ging met Flybe, kon de luchtvaartmaatschappij deze klap niet meer verwerken.

Het faillissement heeft grote consequenties voor het regionale vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Een van de plekken die worden getroffen is Southampton Airport. Veel stelt deze luchthaven niet voor: het heeft een kleine terminal, nauwelijks dutyfreewinkels en slechts één start- en landingsbaan. Al veertig jaar lang verzorgt Flybe zo’n 90 procent van alle vluchten vanuit de Zuid-Engelse stad. Hetzelfde geldt voor kleine luchthavens als Birmingham, Exeter of Belfast: ook die zijn grotendeels afhankelijk van de veelal paarse vliegtuigen van de failliet verklaarde luchtvaartmaatschappij.

Wie binnen het Verenigd Koninrijk wil vliegen, kwam bijna automatisch uit bij Flybe. Ook de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, voor de Franse kust, leunen zwaar op deze vliegverbindingen voor het contact met het vasteland.

Nekslag

Dat is van de ene op de andere dag niet meer mogelijk. De uitbraak van het coronavirus weerhoudt ook Britten in toenemende mate ervan een vliegreis te boeken, iets wat de indus­trie flink raakt.

Hoewel alle luchtvaartmaatschappijen daar last van hebben, betekende dit voor het toch al zeer wankele Flybe direct de nekslag. In januari balanceerde het bedrijf ook al aan de rand van de afgrond. Flybe was in grote financiële problemen gekomen en een acuut reddingsplan van tientallen miljoenen, opgehoest door grootaandeelhouders Virgin Atlantic, Stobart Air en Cyrus Capital kon een direct faillissement nog even afwenden.

Ook sprak premier Boris Johnson zijn steun uit. “We kunnen het ons niet permitteren om Flybe zo maar failliet te laten gaan”, zei hij toen, waarmee hij impliciet toezegde de vliegtuigen met staatssteun in de lucht te willen houden.

Maar de gesprekken tussen de regering en de luchtvaartmaatschappij verliepen moeizaam. Er kwam veel kritiek van concurrenten British Airways en Ryanair, die het oneerlijke concurrentie vonden als Flybe met een fikse staatslening een doorstart zou kunnen maken.

Daarnaast bleek het bedrijf ook lang niet aan alle criteria te voldoen voor staatssteun. Zo bleek dat Flybe al jaren verliesgevend is, terwijl het aantal passagiers elk jaar bleef toenemen. Dat duidde volgens de regering op mismanagement.

Tot het laatste moment, woensdag, smeekte de directie in Downing Street om een financiële injectie. Maar uiteindelijk besloot de regering daar toch niet in mee te gaan.

Hoofdpijndossier

Vakbonden zijn boos dat het zover is gekomen. “De regering had serieus moeten overwegen Flybe te nationaliseren”, zegt Jackie Pollock van de Noord-Ierse afdeling van de vakbond Unite tegen nieuwssite Belfast Newsletter. “Niet alleen hun tweeduizend werknemers raken nu waarschijnlijk hun baan kwijt, ook heel veel regionale vliegvelden kunnen in de problemen komen. En daar werken ook duizenden werknemers.”

Daarmee is dit bankroet ook een potentieel hoofdpijndossier voor Boris Johnson. Het zal niet makkelijk zijn voor deze niet bepaald rendabele vliegroutes een nieuwe exploitant te vinden.

Tegelijkertijd maken vooral veel Britten buiten de grote steden massaal gebruik van de regionale vliegroutes. Zeker ook in midden en noorden van Engeland, gebieden die bij de laatste verkiezingen in december voor het eerst in handen kwamen van de Conservatieven. Johnson beloofde voortdurend juist die regio’s te belonen door flinke investeringen te doen in nieuwe trein- en busverbindingen. Maar met het verdwijnen van Flybe is juist deze regio’s ineens de mogelijkheid ontnomen om te vliegen.

Ook zal de Britse premier snel moeten handelen om te voorkomen dat veel van deze regionale vliegvelden kopje-onder zullen gaan. In ­Southampton werd met de gedachte gespeeld de landingsbaan te verlengen, zodat ook grotere vliegtuigen op het vliegveld kunnen landen. Maar die gedachte stuitte direct op kritiek van milieugroepen, die vrezen dat dit leidt tot veel meer passagiers en uitstoot.

