Coronaproof op testreis naar Rhodos. Prettige vakantie?

Een normale vakantie gaat het niet worden, de achtdaagse proefvlucht naar het Griekse eiland Rhodos. Daarvoor zijn alleen al de omstandigheden in de vertrekhal van Schiphol te bizar. Het beeld van mensen met mondkapjes went sowieso nooit, er zijn overdreven veel stewardessen op de been en het wemelt van de pers.

Nee, dit is geen normale vakantievlucht, dit is een proef op de som. Deze all-inclusive pakketreis naar Rhodos, uitgevoerd door Sunweb en Transavia, moet reisorganisaties leren of het te doen is, zo’n vakantie met virus-restricties. De 189 gelukkige vakantiegangers die voor de reis zijn geselecteerd brengen hun vakantie de komende week door in een bubbel. Ze worden ondergebracht in een hermetisch afgesloten resort waar ze niet uit mogen en waar ook geen andere vakantiegasten zijn. De zonaanbidders worden voortdurend getest en moeten regelmatig vragenlijstjes invullen.

‘Eerste stap naar herstel’

Wie straks de Transavia Boeing 737 instapt is al twee keer getest. Het uiteindelijke doel: Veilig vakantie kunnen vieren want we willen zo graag. “Het is een mooie dag”, vindt Marcel de Nooijer, topman van Transavia. “Het is de eerste stap naar herstel, waar niet alleen wij als bedrijf maar waar heel Nederland lang naar heeft uitgekeken.”

Vanaf Schiphol vertrekken 189 vakantiegangers naar Rhodos voor een testvakantie. Doel is om te kijken of een testprotocol het mogelijk maakt om ondanks de coronapandemie te reizen. Beeld Joris van Gennip

De vluchtpilot is veel werk geweest, vooral in het afstemmen van allerlei zaken met het resort, reispartner Sunweb en de luchtvaartmaatschappij, vertelt De Nooijer. “Maar het is de moeite waard. Met deze trip kunnen we gedragsinzichten krijgen van reizigers, door te observeren en door te enquêteren. En werken alle protocollen?” De Nooijer hoopt uiteraard dat het effect van de vaccinatiecampagnes het onbeperkt reizen snel dichterbij brengt. “Maar we moeten er klaar voor zijn als het langer duurt. Het ligt al te lang stil, iedereen snakt naar op vakantie kunnen gaan.”

Andere reisorganisaties broeden eveneens op soortgelijke reizen, maar dan met de bus, de boot of de trein. Volgens het online platform Luchtvaartnieuws gaan TUI en Corendon een proef doen op Curaçao, waar Corendon een groot resort heeft.

Overweldigende belangstelling

De belangstelling voor de testvakantie naar Rhodos was alvast ‘overweldigend’, weet de Transavia-topman. De Nooijer: “Er kunnen 189 vakantiegangers mee naar het eiland. Er waren meer dan 25.000 aanmeldingen. Ik zou vandaag met 131 Boeings kunnen vertrekken.”

Dat Frederike Kieboom (29) en Maxime Smedema (24) zich uitverkoren voelen is dus niet zo gek. Ze zijn iets verderop in de vertrekhal gaan zitten, een beetje op afstand van het circus. Kieboom en Smedema zijn collega’s van elkaar bij een e-commercebedrijf en hoorden op de radio dat ze zich konden opgeven voor de coronaproof Rhodos-trip. “Dat hebben we meteen gedaan en niet veel later werden we gebeld met de mededeling: Jullie mogen mee”, vertelt Kieboom. “Ik zit dus al met mijn linkerteen op Rhodos”, zegt Smedema gelukzalig. “Het is daar nu 19 graden maar we doen gewoon alsof het er 25 graden is. Ik kom dus lekker bruin en krokant weer terug.”

Tien dagen quarantaine

Dat een testvakantie als deze een heel gedoe is nemen de vrouwen voor lief. Ze zijn alleen maandag al twee keer getest. Bij het inchecken in het hotel, eind van de middag, moeten ze immers een negatieve pcr-test kunnen tonen. Voorafgaand aan de terugreis wordt ook weer zo’n test afgenomen en als Kieboom en Smedema weer thuis zijn moeten ze tien dagen in quarantaine, waarbij op dag vijf een nieuwe test wordt afgenomen. Prettige vakantie? Kieboom: “Ach, het testen is het probleem niet. We moeten hier wel vroeger zijn dan bij een normale vlucht. Maar er zitten ook veel voordelen aan deze reis. Het kost maar 400 euro, inclusief testen. Dat is een superdeal. En we hebben nu ook bijgedragen aan het weer openstellen van de wereld.”

Er werd één vakantieganger uitgesloten vanwege een positieve coronatest. Voor die persoon is een vervanger opgeroepen.

