Coronacrisis levert Nederlandse ondernemers niet alleen ellende op: ‘Vrije tijd is ook fijn’

De coronacrisis levert het Nederlandse bedrijfsleven niet alleen maar ellende op. Natuurlijk zijn de zorgen voor veel ondernemers groot, maar velen van hen hebben de lockdown periode gebruikt om op een andere manier zaken te doen, om energie te besparen en om nu eindelijk die website eens op poten te zetten. Dat en meer is de uitkomst van een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) onder bijna 1700 ondernemers, afkomstig uit tal van branches, van de detailhandel tot de bouw.

“Je ziet aan veel van de antwoorden op onze vragen dat zo'n externe vijand als corona het beste in ondernemers naar boven haalt”, zegt KvK-woordvoerder Ilse Heemskerk.

Opvallend in het onderzoek is het optimisme van de deelnemers aan de enquête. Meer dan de helft gaf hun eigen welbevinden als ondernemer zelfs een 8. Op de vraag welk cijfer ze de huidige situatie van hun bedrijf zouden geven rolde er gemiddeld een 6,8 uit de bus. Wel is de stemming per sector verschillend. Zo gaven ondernemers die een bedrijf hebben in sport, cultuur en recreatie hun situatie een 5,9, de laagste score. Relativering blijkt een belangrijke houvast bij Nederlandse bedrijfsleiders in Crisistijd. In een toelichting bij de vragen refereren ze vaak aan andere zaken dan geld verdienen. Zo geven sommigen aan ‘alleen nog het werk op te zoeken dat voldoening geeft en zinvol is’. Of: ‘Gezondheid gaat boven het bedrijf’. Maar ook: ‘Het bedrijf is niet het belangrijkste in ons leven’. En: ‘Vrije tijd is ook fijn’.

Veel minder reiskosten door thuis te werken

Heemskerk hoorde ook verhalen van ondernemers die hun bedrijfsvoering razendsnel aanpasten. “Een sportschoolhouder concludeerde dat hij te weinig ruimte had om veilig te kunnen werken. Hij vroeg zijn vader - het is een familiebedrijf - om te investeren in een nieuwe locatie die geschikt was om personal training te geven. Nu werkt hij één op één. En zo zijn er meer mooie voorbeelden van wendbaarheid.”

1 op de 6 ondernemers die de vragenlijst invulden zegt zijn product door het virus te hebben aangepast. 18 procent gebruikt de coronatijd om de onlinezichtbaarheid van het bedrijf verbeteren. Ook vaak ingevuld: ‘Door het thuiswerken hebben we veel minder reiskosten’. 73 procent zegt voorlopig niet van plan te zijn met hun bedrijf te stoppen. Het overgrote deel kijkt volgens de kamer van Koophandel ‘positief naar de toekomst’.

Tegelijkertijd blijft het heden voor velen een kwestie van overleven ( 17 procent). 1 op de 5 geënquêteerden deed een beroep op de noodsteun of heeft het bedrijfsspaarpotje aangesproken. De helft van de ondernemers ziet een afname in omzet als gevolg van de coronacrisis.

De Kamer van Koophandel wil daarom ondernemers oproepen om goed naar hun financiële situatie te kijken. Heemskerk: “Reserves opbouwen om verdere tegenslagen op te kunnen vangen. Maak scenario’s van de terugverdientijd van investeringen. Zo krijg je ook beter inzicht in wat een eventuele tweede lockdown financieel voor je bedrijf zou betekenen.”

