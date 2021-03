Coronacrisis komt hard binnen bij FrieslandCampina: bijna alle winst van 2019 verdampt

Zuivelconcern FrieslandCampina heeft het flink voor de kiezen gekregen door de pandemie. Het bedrijf achter merken als Campina, Friesche Vlag, Optimel, Fristi, Chocomel, Vifit en Mona zag bijna 72 procent van de winst van 2019 verdampen. Die was toen 278 miljoen euro. En kwam in 2020 uit op 79 miljoen.

Omdat het bedrijf wereldwijd opereert, is FrieslandCampina extra gevoelig voor de gevolgen van allerlei lockdowns op verschillende continenten. De dichte grens tussen Hongkong en China maakte het bijvoorbeeld onmogelijk om de Zuid-Chinese markt te bedienen. De melkprijs zakte direct na het uitbreken van de pandemie bovendien fors.

Als grote leverancier aan de horeca kwam daar nog bovenop dat restaurants grote delen van de coronacrisis dicht moesten. Supermarkten hadden het weliswaar druk het afgelopen jaar – waardoor de toetjes goed verkochten – maar FrieslandCampina verkoopt ook veel producten voor onderweg naar kantoor of voor op school, zoals pakjes Fristi. De verkoop van zulk soort drankjes kelderde flink.

Als gevolg van alle tegenslagen die het virus teweegbracht, kondigde topman Hein Schumacher in november aan afscheid te moeten nemen van duizend medewerkers. Die zullen vooral in Nederland, België en Duitsland naar een andere baan moeten uitzien. Het verkleinen van het personeelsbestand stond al in de planning, maar wordt door de coronacrisis versneld doorgevoerd. Volgens FrieslandCampina moet dat vanaf 2022 jaarlijks 100 miljoen euro aan kostenbesparing opleveren.

‘Een enorme domper voor onze leden’

De moeilijke financiële positie van de coöperatie heeft ook gevolgen voor de 18.000 aangesloten melkveehouders, die een gebruikelijke nabetaling van FrieslandCampina nu mislopen. Volgens Frans Keurentjes, voorzitter van de coöperatie, scheelt dat de boeren tussen de 10.000 en 20.000 euro aan inkomsten. Ook ledenobligaties worden deze keer even niet uitgegeven.

“Een enorme domper voor onze leden”, noemt bestuursvoorzitter Schumacher de teleurstellende resultaten en de daarmee samenhangende consequenties. “De directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie die vanaf maart echt merkbaar werden binnen de onderneming overschaduwden de uitstekende resultaten in het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina werd hierdoor hard geraakt.”

Schumacher ziet door de komst van de vaccins wel licht aan het einde van de tunnel, maar verwacht het eerste halfjaar van 2021 nog geen goede resultaten.

Een van de voornaamste kopzorgen van een mondiale speler in coronatijden is dat sommige landen geneigd zijn de deur dicht te doen voor een multinational als FrieslandCampina. “Landen worden in tijden van crisis protectionistisch en gaan een eigen markt opzetten”, vertelde Schumacher eerder aan Trouw. Het kostte het bedrijf al zijn positie als marktleider in Rusland.

Omdat de onlineverkopen met de helft zijn gestegen, bleef de omzet van het bedrijf uit Amersfoort ( 11 miljard euro) nog wel behoorlijk op niveau. FrieslandCampina kwam het afgelopen jaar ook op de proppen met nieuwe voedingsproducten voor kinderen en ouderen. In Nigeria introduceerde het concern Milky Pap, een voedzaam en betaalbaar zuivelproduct dat helpt ondervoeding tegen te gaan.

De crisis blokkeerde ook de duurzaamheidsambities van FrieslandCampina. Zo werd door een veranderde markt vaker dan de bedoeling gebruik gemaakt van niet-recyclebare verpakkingen. Het streven om schoner te opereren is belangrijk voor het bedrijf omdat de uitstoot van methaan bij melkveehouders veel kritiek oplevert van natuur- en milieuverenigingen. Dat straalt ook op FrieslandCampina af.

