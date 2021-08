Corona zorgde voor extreme armoede in Azië, maar de schade lijkt nu toch mee te vallen

Een van de wonderen van Azië is de enorme teruggang van de extreme armoede op het continent. Leefden in 1990 nog 1,5 miljard Aziaten van minder dan 1,90 dollar per dag, in 2017 waren dat 203 miljoen mensen. En wat als er nou geen coronacrisis was geweest? Dan waren er nu nog 104 miljoen.

Economen van de Asian Development Bank beantwoorden die wat-als-vraag in het dinsdag verschenen rapport Key Indicators for Asia and the Pacific 2021. In werkelijkheid leven er door de coronacrisis 75 tot 80 miljoen Aziaten meer in extreme armoede dan die 104 miljoen mensen. Zo groot is het effect van de crisis. De dalende lijn van de succesvolle armoedebestrijding stagneert dus, blijkt uit het onderzoek naar 35 ontwikkelingslanden.

Goed voor 35 procent van de wereldwijde productie

De Asian Development Bank (ADB) is een ontwikkelingsbank gevestigd in de Filippijnse hoofdstad Manilla. De 68 leden zijn vooral landen uit Azië, maar ook Nederland is sinds de oprichting in 1966 lid geweest.

Om de enorme sprongen te verklaren die Aziatische landen de afgelopen decennia hebben gemaakt bij het terugdringen van armoede, kijkt president Masatsugu Asakawa van ADB naar economische factoren. “De indrukwekkende economische groei van de regio heeft hieraan bijgedragen”, zegt hij. “In 2019 was Azië goed voor 35 procent van de wereldwijde productie – meer dan Europa en Noord-Amerika.”

Al voor de coronacrisis nam de armoede minder snel af dan lange tijd het geval was geweest. Dat komt volgens ADB doordat China in grote mate bepalend is geweest voor de indrukwekkende cijfers. In dat land valt niet zoveel meer te winnen. In 1990 was 32 procent van de Chinese bevolking extreem arm en in 2016 minder dan 1 procent. Andere landen gaan niet zo hard.

Om de effecten van de coronacrisis in beeld te krijgen, hield het Asian Development Bank Institute, een Japanse denktank, vorig jaar van mei tot juli telefonische enquêtes onder 1000 huishoudens in acht Aziatische landen, zoals Vietnam en Cambodja. In die tijd was het door lockdowns moeilijk om te gaan werken.

Meer dan de helft van de huishoudens liet weten in financiële problemen te zitten. Omdat de overheidssteun vaak beperkt was, moesten velen geld lenen van vrienden en familie, de aflossing van schulden uitstellen of bezittingen verkopen. Zulke strategieën om een crisis te overleven, hebben vaak negatieve effecten op de lange termijn, schrijft ADB. Besparingen op voedsel kunnen de geestelijke ontwikkeling van kinderen schaden en de verkoop van productiemiddelen kan een huishouden later in de schulden brengen.

Minder trek in lockdowns

Zowel voor ADB als voor de Wereldbank in Washington is het moeilijk om betrouwbare gegevens te vinden. “De pandemie duurt al ruim een jaar en we weten nog altijd heel veel níet over het effect op de wereldwijde armoede”, schreef de Wereldbank twee maanden terug. De bank verwacht dat er in 2020 door corona wereldwijd 97 miljoen mensen in de extreme armoede zijn beland. Hun eerdere schatting lag hoger.

Verder voorspelde de Wereldbank dat de armoede dit jaar juist met 21 miljoen mensen zal dalen, vergeleken met vorig jaar. Ook die voorspelling is positiever dan begin dit jaar. De onderzoekers kunnen die cijfers over 2021 zelf niet goed verklaren. Want kijk eens naar de miljoenen covidgevallen in India in april en mei, schreven ze. Daardoor zou je toch denken dat de armoede dit jaar verder toeneemt?

Een mogelijke verklaring is dat overheden niet langer bereid zijn om belangrijke delen van hun economie stil te leggen, veronderstellen de onderzoekers. “In 2021 hebben overheden minder trek in zulke lockdowns. Dit kan de economische gevolgen hebben beperkt, ten koste van meer covidbesmettingen en -doden.”

