Contant geld pinnen kost steeds vaker geld, kwetsbaren zijn de dupe

Banken gaan steeds vaker kosten rekenen voor het contant opnemen van geld bij een pinautomaat. Dat kan voor problemen zorgen bij mensen die altijd contant geld gebruiken omdat digitaal geld voor hen te ingewikkeld is, zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ook de Consumentenbond en de ouderenbond hebben kritiek geuit.

ABN Amro rekent vanaf 1 juli extra kosten voor klanten die meer dan 12.000 euro in een jaar aan contant geld opnemen. Voor studenten ligt de limiet op 6000 euro. Als klanten boven de grens zitten, betalen ze straks 5 euro per transactie plus 0,5 procent van het opgenomen bedrag. Bij Rabobank kost het vanaf september 75 cent voor klanten met een RaboDirect- , RaboStudent- en een RaboBasisPakket om te pinnen bij een automaat van een andere bank.

ING rekent voor hun goedkoopste rekening nu al 80 cent voor het gebruiken van een pinautomaat, studenten betalen bij de bank 80 cent als ze vaker dan twaalf keer in een jaar geld opnemen.

Ontmoedigingsbeleid voor contanten

Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Arjan Vliegenthart, directeur van Nibud. “Eerder zagen we al een afname in het aantal bankfilialen en ook het aantal pinautomaten wordt kleiner.” De banken zijn bezig met een ontmoedigingsbeleid voor contant geld, vindt hij. Nibud wijst de banken daarom nog maar eens op een onderzoek waarmee De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar naar buiten kwam. Daarin staat dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Met name voor mensen die moeite hebben met het digitale betalingsverkeer, of er beperkt toegang toe hebben.

Om hoeveel mensen het gaat, kan Vliegenthart niet zeggen. Wel kan hij een aantal groepen noemen. Zoals laaggeletterden – dat zijn er in Nederland al 2,5 miljoen – digibeten en ouderen. “Zij zijn gewend om met fysiek geld te betalen en vinden de werking van digitale betalingssystemen vaak te ingewikkeld.”

Dan zijn er ook nog Nederlanders die iedere maand moeten rondkomen van een beperkt budget. “Zij pinnen hun leefgeld, omdat ze dan precies kunnen zien wat ze uitgeven. En als dat op is, dan is het ook echt op. Op een digitale rekening kun je dan vaak nog wel uitgaven doen, doordat je rood kunt staan”, zegt Vliegenthart.

Nog geen goede alternatieven

Om te voorkomen dat deze groepen in de problemen raken, vraagt Nibud de banken om het opnemen van contant geld niet te belasten. Ook omdat er op dit moment nog geen goede alternatieven zijn voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kunnen maken van digitaal geld.”

De beweegredenen van de banken om hun tarieven te verhogen verschilt. Rabobank zegt dat de kosten om de pinautomaten te laten werken nog altijd even hoog zijn, ook nu minder mensen er gebruik van maken. “Denk aan onderhoud en het vullen van automaten. De tariefswijziging is nodig om die service ook in de toekomst te kunnen blijven leveren”, aldus een woordvoerder.

ABN Amro neemt de maatregel om witwaspraktijken te voorkomen. “Buitensporig gebruik van contant geld vraagt om extra onderzoek en monitoring van klanten, want dat is verdacht. Omdat die onderzoeken veel geld kosten, belasten we de klanten die meer dan 12.000 euro per jaar uit de pinautomaat halen.”

Volgens ABN Amro krijgt ‘slechts’ 1,5 procent van de klanten er last van. De bank gelooft niet dat het kwetsbare groepen zal raken. “Daarvoor is het bedrag te hoog.” Vliegenthart betwijfelt dat. “Er zijn mensen die hun dagelijkse boodschappen en hun lopende uitgaven met papiergeld betalen. Tel daar een vakantie en een wat duurdere aankoop bij op en je komt al snel richting die 12.000 euro.”

De Consumentenbond is vooral bang dat de banken het opnemen van contant geld in de toekomst nog verder gaan belasten. Een woordvoerder noemt het zorgelijk dat ABN Amro geen uitspraken wil doen over of het bij die grens van 12.000 euro blijft. “We zijn bang dat de bank dit bedrag in de toekomst naar beneden gaat bijstellen.”

Lees ook:

Belastingadviseurs melden duizenden mogelijke zaken van belastingontwijking

Er zijn duizenden meldingen binnengekomen over bedrijven die mogelijk belasting ontwijken.