Containers zijn duur, spullen te laat in havens, maar de grote rederijen boeken recordwinsten

Het blijft nog een half jaar roerig in de wereld van het internationale containervervoer. Containers blijven nog een tijdje peperduur en vertragingen blijven eerder regel dan uitzondering. Maar in de tweede helft van het jaar zal dat veranderen en wordt die wereld langzamerhand weer (meer) normaal.

Deze verwachting sprak Søren Skou, bestuursvoorzitter van de grote Deense containerrederij A.P. Moller-Maersk (kortweg: Maersk) uit in een toelichting op de resultaten van zijn bedrijf over 2021. Skou zal die ontwikkeling waarschijnlijk met gemengde gevoelens tegemoetzien. Meer rust in het containervervoer heeft zijn voordelen, zeker voor de klanten van Maersk die dan mogen hopen dat hun bestellingen weer, net als voor de coronacrisis, op tijd zullen arriveren.

Maar Maersk zelf heeft buitengewoon veel baat bij de uitzonderlijke situatie die is ontstaan toen de internationale handel een paar maanden na de komst van het coronavirus onverwacht snel weer opveerde, er te weinig schepen voeren, te weinig containers waren en er, mede door lockdowns her en der, bijna overal vertragingen ontstonden.

Tarieven 80 procent gestegen

Veel baat? Ja, want kijk eens naar de resultaten van Maersk. De vrachttarieven waren in 2021 door de bank genomen 65 procent hoger dan in 2020 en in het laatste kwartaal zelfs ruim 80 procent hoger. Vooral daardoor steeg de jaaromzet van Maersk met 55 procent naar 61,8 miljard dollar, een ongekend hoog percentage voor zo’n groot bedrijf.

Nog sterker kwam die baat tot uiting in de nettowinst. Ondanks stijgende kosten voor brandstoffen en opslag kwam die uit op 18 miljard dollar, een winstcijfer dat doorgaans is voorbehouden aan grote oliemaatschappijen als Shell en Exxon in jaren met hoge olie- en gasprijzen. In 2020, het eerste coronajaar, kwam de jaarwinst uit op 2,9 miljard en in 2019 op 509 miljoen dollar.

Skou zal in 2019 nooit hebben kunnen vermoeden dat zijn bedrijf twee jaar later zou uitgroeien tot een ware winstmachine. In normale omstandigheden is het internationale containervervoer een branche van lage winstmarges: meestal is het sprokkelen.

Weer een jubeljaar

Maar in 2021 dus niet en dit jaar ook niet. Want Skou verwacht dat de brutowinst (zonder afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen) over 2022 grofweg net zo hoog zal zijn als in 2021. Maersk, dat overigens ook in opslag doet en diverse terminals exploiteert, zal dus opnieuw een jubeljaar doormaken.

Vooral de eerste helft van het jaar zal profijtelijk zijn. Dat de winsten daarna wat zullen teruglopen, komt overigens deels door Maersk zelf: het zal meer schepen inzetten, wat zal leiden tot lagere prijzen. Ook andere grote rederijen zijn dat trouwens van plan.

Voor die andere rederijen geldt hetzelfde als voor Maersk. Ook zij behaalden in 2021 omzetten, winsten en winstmarges die tot voor kort ondenkbaar leken. Zo kwam de winst van het Duitse Hapag Lloyd ongeveer tien keer zo hoog uit als die van vorig jaar en stevent het Franse CMA CGM af op een soortgelijke winstexplosie.

Bij de Mediterranean Shipping Company (MSC, Zwitsers), dat ongeveer net zo groot is als Maersk, en Cosco (Chinees) zal dat niet veel anders zijn. De rederijen sluizen een deel van hun winsten door naar hun aandeelhouders en gebruiken een ander deel voor het verlagen van hun schulden.

Verder maakte Maersk woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers ook nog een overname bekend. Het Deense concern koopt het Amerikaanse truckbedrijf Pilot Freight Services voor 1,7 miljard dollar om zo de activiteiten bij transport over land te versterken.

Lees ook:

Problemen met zeecontainers lijken voorlopig nog niet voorbij

Containerschaarste is één van de redenen waarom alles zo duur is tegenwoordig. En die schaarste is voorlopig niet ineens weg.