Consumentenbond sleept Philips voor de rechter om te dure tv’s

Een goede administratie is wel een vereiste, geeft Gerard Spierenburg van de Consumentenbond toe. Wie tussen 1996 en 2006 een televisie of computer aanschafte met bolle beeldbuis - dus geen plat scherm - kan zich aansluiten bij de rechtszaak die zijn organisatie tegen Philips aanspant. Met een beetje geluk valt er 100 euro te verdienen. Maar dan moet de consument wel ergens een bonnetje of garantiebewijs van de aankoop hebben liggen. “Ik had zelf ook zo’n televisie, maar heb de bon niet meer. Spijtig genoeg.”

De Consumentenbond eist van Philips een vergoeding voor de te hoge prijs die het bedrijf zijn Nederlandse klanten een decennium lang liet afrekenen. Het Eindhovense concern overlegde in het diepste geheim met concurrenten als Samsung, Toshiba en LG over de gewenste prijs en productie. Het gevolg van de prijsafspraken: bolle televisies kostten tussen 1996 en 2006 een tiende meer dan nodig, volgens berekeningen van de Consumentenbond. De deelnemers van het kartel kregen in 2012 een boete van 1,47 miljard euro van de Europese Commissie.

In juni toonde Trouw aan dat huidig Philips-topman Frans van Houten persoonlijk betrokken was bij het kartel.

Wie heeft nu nog de bonnetjes liggen van halverwege de jaren negentig?

Spierenburg: “Dat is inderdaad een complicerende factor. We hebben nu ongeveer 55.000 aanmeldingen binnen van benadeelde consumenten. Het precieze bewijs per individueel geval is van later zorg. Eerst moeten we maar eens die rechtszaak voeren.

“Voor ons is dit een principiële zaak. In kartelzaken zie we vaker dat bedrijven traineren. Uitstel is bijna standaard de gekozen strategie. Wij willen laten zien dat die tactiek niet werkt. We houden vast.”

Eerder voerden jullie gesprekken met Philips over financiële compensatie. Waarom lukt het buiten de rechtszaal niet om tot een akkoord te komen?

“We probeerden te bereiken dat een rechter ons met Philips aan tafel zou zetten. In de hoop samen tot een oplossing te komen, of in ieder geval vast te stellen wat precies het geschil is. De rechter wees dat verzoek af, mede doordat de andere partij niet wilde.

“Philips is telkenmale door de rechter in het ongelijk gesteld. Nog steeds zegt het bedrijf dat hij het niet eens is met de rechterlijke uitspraken. Het heeft alleen geen manieren meer om in beroep te gaan.

“Verder wil Philips de schade veroorzaakt door de andere bedrijven in het kartel niet vergoeden. Zijn eigen schade ook niet trouwens, maar die van de rest van het kartel al helemaal niet.”

Beeld getty

Is dat zo gek? Philips verkocht alleen zijn eigen televisies voor te veel geld, niet die van anderen.

“We krijgen vaker de vraag of het eerlijk is om Philips te laten betalen voor de schade van de andere bedrijven. Ja, dat is het. Stel dat je met vrienden een steen door een ruit gooit. Jij wordt gepakt, je vrienden niet. Dan ben jij hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en kun je het verder zelf met je vrienden oplossen. Dat principe hanteren we.”

