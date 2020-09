Consumenten geven minder uit: zo remt de tweede coronagolf het economisch herstel

De tweede coronagolf doet zich voelen. In gemeenten met een hoge besmettingsgraad, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maar ook in kleinere gemeenten, mijden mensen drukke plekken en zijn er minder pintransacties dan een paar weken geleden. Het economisch herstel dat optrad na de versoepeling van de coronamaatregelen lijkt af te vlakken en zelfs om te slaan.

Nora Neuteboom, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro, concludeert dat onder meer uit het aantal fysieke pintransacties. ABN Amro kan nagaan waar zijn klanten pinnen – dagelijks verwerkt de bank 1,9 miljoen pinbetalingen – en kan, zegt ze, dus zien waar er in bepaalde periodes meer of minder wordt afgerekend met de pin. De klantenkring van ABN Amro is een redelijke afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

In gebieden met relatief veel besmettingen neemt het aantal pintransacties duidelijk af, zegt Neuteboom: met zo’n 10 procent. “Mensen gaan in die gebieden minder de straat op, ze zijn bang om besmet te worden. In China en de Verenigde Staten is dat trouwens ook zo, blijkt uit onderzoek.”

Minder naar bioscopen, theater en musea

Dat heeft zijn gevolgen: mensen gaan in die besmettingshaarden minder vaak naar de supermarkt, al besteden ze per bezoek wel meer dan voorheen. Sinds september neemt ook het bezoek aan bioscopen, theaters, musea en andere uitgaansgelegenheden af. De horeca lijkt nog geen last te hebben van dalende bezoekersaantallen, al tekent Neuteboom daarbij aan dat conclusies over trends in het horecabezoek altijd lastig te trekken zijn. Het weer is nu eenmaal een cruciale factor: op een zonnig weekend lopen de terrassen vol, bij regen komt er geen hond, trend of niet.

Meer gegevens wijzen op de invloed van de tweede coronagolf. In de eerste week van september, maar vooral in de tweede week, besteedden consumenten minder aan kleding, schoenen, sieraden en reizen dan in de zomermaanden. Ook aan vervoer werd minder uitgegeven. Dat laatste is een veeg teken, zegt Neuteboom, want gegevens over vervoer – reizen, benzineverbruik, koop en huur van auto’s – zeggen veel over het zakelijke klimaat. Dalen de uitgaven aan vervoer, dan is de kans groot dat de bedrijvigheid aan het afnemen is. De uitgaven aan vervoer lagen in april 25 procent lager dan vorig jaar, waren in juli nog maar 1 of 2 procent lager dan in juli 2019, maar waren in de tweede week van september opeens 9 procent lager dan een jaar geleden, meldt Neuteboom.

Online wordt nog wel gewinkeld

Nemen de totale uitgaven van consumenten nu ook weer af? In april, toen Nederland goeddeels op slot zat, gaven consumenten 17 procent minder uit dan in april 2019. In mei bedroeg dat verschil 12 procent, in juni 7 procent en in juli nog altijd 6 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. De groei van de consumentenuitgaven, ingezet na april, vlakte in juli dus af en dat lijkt ook nu het geval. Consumentenuitgaven zijn goed voor 30 tot 40 procent van het bruto nationaal product: geven zij weinig uit, dan remt dat de economische groei.

Maar, zegt Neuteboom, het aantal fysieke pintransacties zegt niet alles. De online verkopen zitten daar niet in en er wordt nog altijd bijzonder veel online gewinkeld, juist ook in gebieden waar relatief veel besmettingen zijn. Vooral de online inkoop van ‘gewone’ boodschappen heeft een enorme vlucht genomen. “Toen Nederland op slot zat, lagen de online verkopen van gewone boodschappen vier keer zo hoog als in het jaar daarvoor. Zo extreem als toen is het nu niet meer, maar nog altijd ligt de online verkoop van boodschappen drie keer zo hoog als vorig jaar.”

Het Economisch Bureau van ABN Amro komt eind volgende week met een rapport met meer conclusies over het pingedrag.

