Consumenten bijna niet meer te beschermen tegen recordinflatie

Het was weer ‘ouderwets druk’ bij de Nederlandse tankstations, zo meldden pomphouders vrijdag via hun belangenvereniging. Over de achterliggende reden hoefden ze niet lang na te denken: het kabinet verlaagde die dag de accijns op brandstof.

Het is een van de weinige verzetjes die de Nederlandse consument krijgt toegeschoven, nu de prijzen van allerlei producten hard omhoogschieten. Zeker, de energie- en brandstofprijzen gaan veruit het hardst. Maar de inflatie begint breder om zich heen te slaan, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Wie gaat de consument daarvan redden? Kán die überhaupt wel gered worden?

Meer of gerichtere actie technisch moeilijk uitvoerbaar

Op korte termijn kan vooral de overheid zich opwerpen. Het kabinet kent momenteel subsidies toe aan de laagste inkomens, verlaagt de btw op energie en daarnaast dus ook de brandstofaccijns. Dat laatste gaat zo’n 8 euro per tankbeurt schelen.

Oppositiepartijen hadden om veel meer of gerichtere actie gevraagd, maar dat zou technisch moeilijk uitvoerbaar zijn. Premier Rutte heeft al toegegeven dat deze accijnsmaatregel geen koopkrachtdaling gaat voorkomen.

Waar is de ECB als je haar nodig hebt?

Naast dit soort lapmiddelen vanuit de overheid kan de consument kijken naar de Europese Centrale Bank (ECB). Die waakt immers over de prijsstabiliteit in de eurozone. Het is zelfs haar officiële doelstelling om de inflatie zo veel mogelijk rond de 2 procent te houden. Dus waar is de ECB als je haar nodig hebt?

Probleem is dat de huidige prijsstijgingen voortkomen uit tekorten aan van alles, vooral aan energie. Zo’n ‘aanbodschok’ is heel moeilijk te temmen voor een centrale bank, daar is haar gereedschap niet op afgestemd.

Die tekorten begonnen vorig jaar al, toen de wereldeconomie opleefde van corona in een tempo dat fabrikanten en internationale toeleveringsketens niet bij konden benen. Dit jaar zouden de verstoringen in de aanlevering van grondstoffen, computerchips en brandstoffen eindelijk afnemen.

Deze inflatie is sinds 1975 niet voorgekomen Vergeleken met een jaar geleden zijn de consumentenprijzen in Nederland met bijna 12 procent gestegen, iets wat sinds 1975 niet meer is voorgekomen. In februari bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 7,2 procent. De energie- en brandstofprijzen schoten in één jaar met 103 procent omhoog, bij de categorie ‘eten, drinken en tabak’ ging het om 5,5 procent. Het gaat om voorlopige cijfers die tot stand kwamen met de zogeheten ‘Europees geharmoniseerde meetmethode’, die lidstaten gebruiken om hun inflatiecijfers onderling te kunnen vergelijken. Volgende week komt het Centraal Bureau voor Statistiek met een meer specifieke meting voor Nederland. Fabrikanten hebben ook last van de hoge energieprijzen, en berekenen dat inmiddels door aan hun klanten. Zelfs in een tempo dat de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers nooit eerder heeft gemeten, sinds ze dit in 2000 is gaan bijhouden. In de hele eurozone bedroeg de inflatie op jaarbasis 7,5 procent, in februari ging het om 5,9 procent.

Dat was althans de hoop. Poetin heeft met zijn oorlog precies deze leveringsproblemen nieuw leven ingeblazen. Omdat olie- en gaslevernaties ineens op zijn minst onzeker zijn geworden. Maar ook omdat Oekraïne, Rusland en diens compagnon Wit-Rusland rijk zijn aan allerlei grondstoffen waarvan de levering nu misschien niet doorgaat.

Aan dit soort prijsopdrijvende tekorten kan een centrale bank niet zoveel doen. Haar belangrijkste wapen tegen een hoge inflatie richt zich op het indammen van vraag. Dat kan door de rentestand in de eurozone te verhogen. Daardoor komen mensen moeilijker aan geld, waardoor ze minder gaan uitgeven.

Te veel vraag is het probleem niet

Maar te veel vraag naar producten, dat is nu het probleem helemaal niet. “De ECB zit nu in een heel lastig parket”, zegt inflatie-expert Bert Colijn van ING dan ook. Wat de beslissing om wel of niet in te grijpen bemoeilijkt, is dat de lonen momenteel erg achterblijven in Europa.

“Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven en ze zijn dat nu kwijt aan hun energiekosten. Zij kunnen dat bijvoorbeeld niet meer uitgeven in een koffietentje.”

De combinatie van hoge inflatie en weinig loonstijging drukt daarom op de economische groei. Een renteverhoging zou dat alleen maar versterken.

Verhoudingen zijn blijvend veranderd

Christine Lagarde, president van de ECB, is dan ook niet erg optimistisch over de nabije toekomst. Ze had het woensdag in een speech over een post-invasion world, een wereld na de inval van Poetin. Een met waarschijnlijk tijdelijk nóg meer inflatie en nog minder economische groei.

Zelfs al zou de oorlog morgen stoppen, dan nog zijn de verhoudingen voorlopig blijvend veranderd. Geen westerse leider die hierna nog afhankelijk wil zijn van Rusland. Dat betekent: investeren in zelfvoorzienendheid.

Zo wil de Europese Commissie een grotere eigen productie van halfgeleiders voor computerchips, en willen Europese leiders minder afhankelijk worden van Russische olie en gas. Maar de duurzame transitie zal de tekorten aan sommige metaalsoorten vergroten, omdat elektrische auto’s bijvoorbeeld veel nikkel en lithium vereisen.

Onszelf loswikken van Rusland is ‘overduidelijk nodig’, vindt Lagarde, maar dat zorgt op de korte termijn wel voor extra kosten, meer inflatie en minder economische groei.

Volledige compensatie onmogelijk De overheid is niet in staat burgers volledig te compenseren voor de hoge inflatie van dit moment. Dat zei staatssecretaris Marnix van Rij (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) vrijdag. Hij noemde het CBS-maandcijfer van 12 procent over maart ‘exorbitant’. Meer dan het ‘dempen’ van de nadelige effecten kan de regering niet, aldus Van Rij. Hij zei dat de huidige situatie niet is te vergelijken met de jaren tachtig, toen de inflatie voor het laatst zo hoog was. “We zitten nog steeds met een heel lage rente.” Zowel Van Rij als minister Adriaansens van economische zaken voelt niets voor een oproep aan werkgevers om de lonen te verhogen. “We hebben het in Nederland goed geregeld met een sterk polderlandschap”, aldus Adriaansens. “Werkgevers en werknemers kunnen daar goed met elkaar over praten.”

