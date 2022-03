Consument staat door oorlog in de overlevingsstand: extra vraag naar ‘survivalproducten’

Bij Dumpstore Amsterdam zijn ze er doorheen, door de survivalspullen, laat de winkel weten. De isolatiedekens, gasbrandertjes, verbanddozen, radiootjes, gasmaskers en lang houdbaar voedsel zijn haast niet meer te krijgen. Ook de Nederlandse tak van webwarenhuis Amazon merkt veranderingen in het winkelgedrag van klanten. “We zien dat klanten recentelijk wat meer zoeken naar ‘overlevingspakketten’ en ‘EHBO-koffers’”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Korte tijd was er ook iets meer vraag naar jodiumgerelateerde producten.”

Concurrent Bol.com mailt dat er in de afgelopen week twintig keer zoveel waterzuiveringstabletten zijn verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Jodiumtabletten gingen tien keer vaker van de hand. Daarnaast ziet de winkel aan de hand van verkoopdata een stijging in de vraag naar ‘survivalproducten’ als lucifers (9x vaker), jerrycans, EHBO-sets en kachels (500 procent meer dan vorig jaar in deze tijd).

Het doet denken aan de beginperiode van corona toen toiletrollen niet aan te slepen waren. “Zelfs toen er beelden werden getoond van volle pakhuizen met grote voorraden toiletpapier nam de vraag niet af”, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Toch reageert niet iedere consument op dezelfde manier in situaties van crises. “Het is niet: als daar dat gebeurt, dan doen we hier dit. Daarvoor werkt het consumentenbrein te complex. Waar de een niks te maken wil hebben met alles wat Russisch is, stort de ander zich vol overgave op saamhorigheid en met het steunen van de Oekraïne. Er zijn best veel smaken.”

‘Het is een gebrek aan controle’

Maar vaststaat volgens Wessels wel dat het risico op een paniekreactie toeneemt als er iets ernstigs aan de hand is in de wereld. “We komen er dan achter hoe lekker de dagelijkse sleur eigenlijk is. Als die wordt doorbroken, gaat ons brein denken: wat moet ik doen? Vaak kijken we dan naar onze omgeving. Als die heel stellig toiletpapier inslaat of rijen bij de pomp ziet, zijn we geneigd daarin mee te gaan. Het is een gebrek aan controle. Op die manier ontstaat die wat overdreven reactie.”

Nederland herbergt overigens ook een groep burgers die constant noodspullen inslaat voor het geval er een crisis ontstaat. Die worden preppers genoemd en kopen hun spullen bij een site als prepz.nl. In dagblad Tubantia vertelt de eigenaar van de noodwebwinkel dat ook daar de overlevingspakketten niet aan te slepen zijn.

Consumentenpsycholoog Wessels denkt dat het paniekerige handelen van de consument vrij snel over kan waaien. “Het is afschuwelijk om vast te stellen maar zelfs bij iets vreselijks als een oorlog ontstaat na enige tijd een zekere gewenning. Dat zag je ook na het opheffen van de lockdowns. Het gedaalde consumentenvertrouwen waar men dan van spreekt is ook zo weer hersteld.”

