Conducteurs zijn bezorgd over agressie in de trein door toenemende drukte en de coronaregels

Vooral het niet naleven van de mondkapjesplicht zorgt voor spanningen bij conducteurs, blijkt uit een peiling van vakbond CNV onder 112 conducteurs, machinisten en servicemedewerkers van de NS. 60 procent geeft aan dat de sociale veiligheid van de medewerkers in deze coronatijd onvoldoende is gewaarborgd. “Dat is zorgelijk”, zegt Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. “NS doet weliswaar al heel veel, maar het is kennelijk nog niet genoeg.”

De NS-medewerkers merken dat de lontjes korter worden, ook tussen reizigers onderling. In de peiling zegt 37 procent regelmatig te merken dat er tussen reizigers discussies of spanningen zijn over de coronaregels. Wiersinga: “Ze maken geregeld zeer vervelende situaties mee, waarin reizigers verbaal behoorlijk agressief kunnen worden.” Het gaat dan niet alleen om het wel of niet dragen van een mondkapje, maar ook om discussies over afstand houden.

Mensen willen niet naast elkaar zitten

Ruim 70 procent van de NS-medewerkers zegt dat reizigers er lang niet altijd begrip voor hebben dat het in de trein in de praktijk onmogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wiersinga: “Het komt regelmatig voor dat mensen niet naast elkaar willen zitten en dan vinden dat ze recht hebben om eerste klas te reizen, waar meer lege plaatsen zijn”.

De toenemende drukte in treinen baart de NS-medewerkers zorgen. Ruim 54 procent maakt zich (grote) zorgen over risico’s op besmetting als ze door volle treinen moeten lopen, dichtbij reizigers moeten komen voor de kaartcontrole of op overvolle balkons de deuren moeten openen en sluiten.

Uit de peiling komt ook naar voren dat NS-medewerkers vervelende of agressieve situaties vaak niet (meer) melden. Slechts 27 procent zegt bij NS melding te hebben gemaakt van agressief gedrag. “Dat is opvallend, want uit de peiling blijkt dat er veel meer incidenten zijn. Die worden dus niet gemeld en blijven onder de radar. Dat is niet goed. We roepen iedereen op om incidenten te blijven melden”, zegt Wiersinga.

