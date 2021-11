Computermisdaad is de grootste bedreiging voor bedrijven

Cybercrime, zeg maar: computermisdaad, zien bedrijven en instellingen, zowel in de wereld als in Nederland, momenteel als de grootste bedreiging voor hun bedrijfsvoering. Ook over drie jaar zal dat nog de grootste bedreiging zijn, denken ze. Dit blijkt een onderzoek van verzekeraar en financieel dienstverlener Aon die tweejaarlijks wereldwijd peilt wat bedrijven, overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties als grootste risico’s zien.

Aon doet dat onderzoek al jaren. Dit jaar is het voor het eerst dat computermisdaad bovenaan die risicolijst prijkt. Twee jaar geleden stond cybercrime zesde op die lijst, tien jaar geleden achttiende. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op antwoorden van 2344 respondenten, waarvan 88 in Nederland. Een Nederlands bedrijf dat onlangs hard werd geraakt door computermisdaad was het Brabantse VDL.

Politieke onrust of een pandemie

Min of meer onverwachte onderbrekingen van de bedrijfsvoering zien de bedrijven en instellingen wereldwijd als op één na grootste bedreiging. Het is een brede categorie, waar zaken als de covid-pandemie, politieke onrust, maar ook het (onverwacht) verliezen van belangrijke leveranciers onder kunnen vallen. Een algehele economische verzwakking is de derde grote risicofactor.

Twee jaar geleden zagen de geraadpleegde bedrijven en instellingen een gebrek aan groei nog als het grootste risico. Schaarste aan grondstoffen en materialen, momenteel een actueel thema, staat op plek vier op de risicolijst.

De geraadpleegde 88 Nederlandse bedrijven en investeringen zien computermisdaad en ‘onderbrekingen van de bedrijfsvoering’ ook als voornaamste risico’s. Maar op stek drie staat, opvallend, een mogelijk tekort aan arbeidskrachten. Ook de kans om toptalent te verliezen wordt in Nederland als een vrij groot risico beschouwd – elders in de wereld speelt dat minder.

Die inschattingen zijn, oordeelt Alex van den Doel, directeur global risk consulting bij Aon, een teken dat het in Nederland economisch goed gaat. Dat de Nederlandse respondenten een algemene economische verzwakking minder vaak als grote risicofactor zien dan respondenten elders in de wereld, wijst er ook op dat het Nederland naar den vleze gaat.

Vaker bewust van de risico’s

Een overgrote meerderheid (87 procent) van de geënquêteerden is zich bewust van de risico’s op cyberaanvallen of datalekken. Veel bedrijven en instellingen hebben daar ook maatregelen voor genomen. Of die maatregelen afdoende zijn, is natuurlijk nog wel de vraag.

In het algemeen is de risicobewustheid bij bedrijven en instellingen toegenomen, concluderen de onderzoekers van Aon. Dat komt deels door de coronacrisis, die heeft aangetoond dat onverwachte dingen diep kunnen ingrijpen in de bedrijfsvoering. Overigens staat het risico op een (nieuwe) pandemie op plek zeven op de risicolijst: op het lijstje van de Nederlandse antwoorden staat dat risico niet in de top-tien. Nog iets opvallends: klimaatverandering is niet in de risicotop-tien te vinden: klimaatverandering staat op plek 23, net achter het risico op natuurrampen (22) en milieurisico’s (18de).

Regionale verschillen in risicoperceptie zijn er ook. In Noord-Amerika wordt computermisdaad gezien als de voornaamste bedreiging, in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika is dat een algehele economische verzwakking. Aziatische en Europese respondenten zien ‘onderbreking van de bedrijfsvoering’ als voornaamste risico.

