Complimenten verhogen het werkplezier, of je ze nou uitdeelt of ontvangt

Een keer per jaar organiseert opleidingsbedrijf ICM zijn eigen ‘week van de waardering’. Alle medewerkers krijgen een lege kaart op hun kastje, overal staan viltstiften en iedereen wordt aangemoedigd iets aardigs op de kaarten van collega’s te schrijven. Het resultaat voelt altijd als een klein feestje, zegt Roy Kreeftmeijer, manager klantenservice. “Ik ga aan het eind van die week altijd wat vroeger naar kantoor om mijn kaart in alle rust te lezen.”

Complimenten, van de baas of van een collega, hebben meer effect dan veel bedrijven zich realiseren. 72 procent van de werknemers doet zijn werk na een compliment met meer plezier en 61 procent doet daarna ook harder zijn best, blijkt uit een panelonderzoek van Tempo-Team onder ruim duizend werk­nemers. Maar de ervaring leert ook dat leidinggevenden niet altijd scheutig zijn met een prijzend woord. De meeste complimenten krijgen mensen van hun collega’s, een derde van de ondervraagden vindt dat de baas best vaker iets aardigs mag zeggen.

“Complimenten zijn een belangrijk onderdeel van het werkplezier van mensen”, zegt Werner Klaassen, algemeen directeur van Tempo-Team. Dat lang niet alle bedrijven zich daarvan bewust zijn, blijkt uit de ervaringen van de flexwerkers waarvoor Tempo-Team bemiddelt.

Klaassen: “We monitoren constant hoe onze mensen zich voelen. Als er klachten zijn en wij zien dat het verloop ergens groot is, gaan we naar zo’n bedrijf toe. De standaardreflex is dan dat de lonen omhoog moeten, maar vaak gaat het daar niet om. Of je als flexwerker de eerste dag aardig door de chef wordt ontvangen of zonder welkom een werkplek krijgt toegewezen, of dat iemand een keer tegen je zegt dat je je werk goed doet, maakt nogal uit. Dat is trouwens lang niet altijd onwil van bedrijven, maar vaak gewoon gebrek aan kennis.”

Een plantje op zaterdag

Bij ICM, een bedrijf dat hoog scoort in lijstjes met beste werk­gevers van Nederland, is werkplezier wezenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Complimenten horen daar gewoon bij, ook buiten de week van de waardering. Volgens Kreeftmeijer hoeft het niet per se om bijzondere pres­taties te gaan “De schoonmaakster vindt ook fijn als dat mensen haar waarderen omdat de koffiekopjes ­iedere ochtend netjes klaarstaan.”

Een leeg kantoor, want veel mensen werken thuis. Maar ook thuiswerkers knappen op van een compliment. Beeld Werry Crone

Uiteraard besteedt ICM ook aandacht aan andere blijken van waardering. “Ik kreeg afgelopen zaterdag nog een plantje van het bedrijf. Zoiets geeft je het gevoel dat er aan je gedacht wordt, al zit je de hele tijd thuis te werken”, zegt Kreeftmeijer.

Corona heeft ICM er niet van weerhouden om een waarderingsweek te organiseren. Niet met kaarten op de kast, maar in de vorm van een soort kettingbrief. Dat was nog een heel gepuzzel, zegt Kreeft­meijer: “Het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen erbij betrokken wordt. Je moet voorkomen dat iemand helemaal geen brief krijgt, of dat de kaart op zijn kast leeg blijft.”

Maar het was moeite die loonde, want de medewerkers stellen de week erg op prijs. “Complimenten zijn niet alleen leuk om te krijgen, maar ook om te geven. Aardig zijn voor een ander maakt het gelukshormoon endorfine vrij. Een compliment geven, geeft mensen een goed gevoel.”

Addertjes onder het gras

Dat klopt, bevestigt organisatiepsycholoog Herman Steensma, gespecialiseerd in positieve psychologie en de kwaliteit van arbeid en organisatie. “Er zit wel wat in het oude spreekwoord ‘het is zaliger te geven dan te ontvangen’. Een compliment geven bevordert de arbeidstevredenheid aan beide kanten.”

Er zitten een paar addertjes onder het gras, waarschuwt Steensma: “Je compliment moet oprecht zijn. Mensen voelen haarscherp aan als iemand alleen maar complimenten geeft als managerstrucje. Een ondergeschikte die zijn leidinggevende complimenteert, moet uitkijken dat dat niet als geslijm wordt gezien. En een compliment moet een realistische basis hebben, het moet duidelijk zijn wat je goed hebt gedaan. Een vaag compliment dat je geweldig bent, werkt niet.”

