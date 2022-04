Compensatie ‘spaartaks’ kan oplopen tot bijna 12 miljard euro

De zestigduizend spaarders die de afgelopen jaren te veel vermogensbelasting hebben betaald en daartegen bezwaar hebben aangetekend, krijgen vóór 4 augustus geld terug. Maar hoeveel dat zal zijn, en of die compensatie ook voor alle spaarders en kleine beleggers zal gelden, daarover gaat het kabinet de komende weken de discussie aan met de Tweede Kamer. De kosten van de ‘spaartaks’-compensatie lopen voor dat kabinet uiteen van minimaal 2,4 miljard tot maximaal 11,7 miljard euro.

Staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit) heeft vrijdag de Tweede Kamer per brief ingelicht over de verschillende opties van de reparatie. Tegelijkertijd schetste hij een scenario van hoe een realistische vermogensrendementsheffing vanaf 2025 eruit zou moeten zien. Dat wordt hoe dan ook ‘een mega-operatie’, zei Van Rij vrijdag tegen de parlementaire pers.

Onrechtmatig opgelegde belasting

Het kabinet-Rutte IV, en Van Rij in het bijzonder, was in januari nog maar net uit de startblokken of het moest een enorme financiële tegenvaller wegslikken. De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat de overheid spaarders moet compenseren voor onrechtmatig opgelegde belasting. Die spaartaks, zoals de vermogensrendementsheffing wordt genoemd, gaat er sinds 2017 van uit dat mensen vanaf een bepaald (spaar)vermogen gaan beleggen. Over een geschat rendement (vorig jaar 5,69 procent) wordt belasting geheven.

Maar veel spaarders beleggen helemaal niet en hebben dus geen rendement: de spaarrente ligt al jaren rond de 0 procent. Zij moesten belasting betalen over geld dat ze nooit hebben gekregen. Volgens de Hoge Raad is deze belastingheffing zelfs in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“Het kabinet moet bij de opties voor rechtsherstel een afweging maken tussen rechtdoen aan het arrest van de Hoge Raad, uitvoerbaarheid en budgettaire consequenties”, staat in een persbericht. In de woorden van Van Rij: “Natuurlijk gaan we ook het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor.”

Twee opties voor compensatie

Komende week praat hij met de Tweede Kamer over de opties. De eerste optie is vooral gericht op compensatie voor spaarders. Iemand die in een bepaald jaar een vermogen had van 200.000 euro en daarvan 150.000 euro op een spaarrekening had staan, heeft 1600 euro aan vermogensbelasting betaald. Te veel: daarvan wordt 900 euro terugbetaald. Maar iemand met net zo veel geld die 50.000 euro spaarde en 150.000 euro belegde, krijgt niets terug – sterker nog, strikt genomen heeft die persoon te weinig belasting betaald. Naheffingen komen er echter niet.

In deze variant wordt bij beleggingen gekeken naar een gemiddeld rendement over vijftien jaar, zodat beleggers geen bezwaar kunnen maken als het rendement in een enkel jaar is tegengevallen.

In de tweede optie kijkt de Belastingdienst veel breder naar andere vormen van vermogen, zoals onroerend goed en obligaties. Daarbij kijkt ze wél naar rendementen in een enkel jaar. Voor de schatkist is dit de duurste optie.

Zo breed mogelijke compensatie voor kleine spaarders

De vraag die nog steeds boven de markt hangt, is of alleen de zestigduizend bezwaarmakers geld terugkrijgen of alle belastingbetalers in box 3 (daarin zitten de vermogens). In 2017 waren dat er 2,9 miljoen. Doordat de drempel voor de vermogensbelasting vorig jaar is opgetrokken, is dat aantal inmiddels gedaald naar 1,9 miljoen.

De kans is groot dat de Tweede Kamer zal aandringen op een zo breed mogelijke compensatie voor kleine spaarders, ook als ze geen bezwaar hebben gemaakt. Een motie van die strekking van JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink werd begin februari unaniem aangenomen.

Intussen moet de Belastingdienst naarstig gaan bouwen aan een nieuwe vorm van vermogensbelasting vanaf 2025. Eerder is technisch niet mogelijk, aldus Van Rij, maar voor 2025 ‘staan de seinen op groen’. Daarbij wordt de (door de Hoge Raad afgeschoten) methode van rendementsschatting vervangen door een systeem waarbij naar het werkelijke rendement wordt gekeken. Dat kan van jaar tot jaar verschillen. Een nieuwe naam is er al: de ‘vermogensaanwasbelasting’.

Voor de jaren 2023 en 2024 wil Financiën spoedwetten laten invoeren, waarin de belastingheffing zo veel mogelijk zal moeten lijken op het nieuwe systeem.

