Commissie oordeelt snoeihard over Belastingdienst: ouders moeten schadevergoeding krijgen

Ouders in de toeslagenaffaire zijn het slachtoffer geworden van vooringenomenheid van de Belastingdienst. Zij hadden geen enkele kans om te ontsnappen aan het stempel van fraudeur dat de Belastingdienst vooraf al op hen had geplakt. Dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner, waarvan het advies donderdagmiddag wordt gepresenteerd.

De commissie oordeelt snoeihard over het optreden van de Belastingdienst in een fraudeonderzoek in 2014 naar een gastouderbureau in Eindhoven. De tijdgeest vroeg om een harde aanpak van fraude, stelt Donner. Maar dat had er nooit toe mogen leiden dat de ruim driehonderd ouders die door de Belastingdienst op de korrel werden genomen ‘vrijwel geen kans hadden om aan een negatieve beoordeling te ontsnappen’.

Ouders kregen volgens de commissie geen duidelijke informatie over wat er van hen werd verwacht toen zij te maken kregen met stopzettingen van hun toeslagen. Dat stopzetten was onrechtmatig, concludeert ook de commissie in navolging van eerder de Tweede Kamer. Maar het ergste was dat ouders daarna ook geen kans meer kregen om de toeslag weer te herstellen. Zij werden gedwongen om alle toeslagen – ook van eerdere jaren – terug te betalen. Dat ging om duizenden en soms tienduizenden euro.

Vooringenomenheid

De Commissie concludeert bovendien dat ouders na de stopzetting van toeslagen ook als fraudeur werden gezien bij de aanvraag van nieuwe kinderopvangtoeslag. Volgens het rapport kreeg de vooringenomenheid van de Belastingdienst ‘een plek in werkinstructies’, waardoor die geïnstitutionaliseerd werd. Daardoor hadden andere ambtenaren, die later met de ouders te maken kregen, geen zicht meer op het onderscheid tussen ‘goeden’ en ‘kwaden’, en werd iedere ouder standaard als fraudeur behandeld.

De commissie adviseert staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën gedupeerde ouders te compenseren. Dat betreft niet alle ruim driehonderd ouders, omdat er ook gevallen tussen zouden zitten waarin ouders wel degelijk verwijtbare fouten hebben gemaakt bij de aanvragen van toeslagen. Overigens heeft het betrokken gastouderbureau uit Eindhoven altijd volgehouden dat de ruim driehonderd ouders die de Belastingdienst in deze zaak onderzocht, nooit allemaal klant geweest kunnen zijn. In 2014, toen het fraudeonderzoek startte, had het bureau slechts 157 klanten.

Collectieve vastberadenheid

Ouders die door de handelwijze van de Belastingdienst benadeeld zijn hebben niet alleen recht op eerder onterecht teruggevorderde of niet verkregen toeslagen, maar ook op een schadevergoeding. Daarnaast moeten de kosten van invordering en eventuele juridische bijstand van ouders worden gecompenseerd.

Donner concludeert dat er bij de Belastingdienst geen sprake was kwaadwilligheid, maar stelt dat de zaak wel indringend reden tot nadenken geeft. Vanuit de wens op zoek te gaan naar fraude werd het hele apparaat erop ingericht die fraude ook te vinden. Signalen van ambtenaren dat dit beleid veel te ver ging, gingen ten onder ‘in ambtelijk overleg en collectieve vastberadenheid’. Uiteindelijk leidde dat tot een ‘onbehoorlijke handelwijze jegens individuele burgers die niet worden gehoord en zich niet kunnen verweren’. Door die werkwijze vervolgens vast te leggen in beleidsinstructies en massale processen, werd de Belastingdienst ‘alleen nog maar rechtlijniger, ‘blinder’ en onontkoombaarder’, aldus de Commissie.

