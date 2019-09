Cocaïnehandel ‘mogelijk de winstgevendste criminele activiteit die er is’

Sommige rapporten vallen meteen met de deur in huis. Neem de eerste zin uit het vorig jaar verschenen rapport ‘De doorvoer van cocaïne via Nederland’ van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie, een onderdeel van de politie. ‘Nederland is net als Spanje een belangrijke distributie- of transithub voor de cocaïnehandel in Europa. Subjecten in of uit Nederland zijn betrokken bij zowel de grootschalige import van cocaïne als de doorvoer ervan naar andere, vooral Europese landen.’

Nederland speelt een flinke rol in de cocaïnehandel. Niet als producent, wat Nederland wel is als het gaat om xtc-pillen en amfetamine, maar als doorvoerland. Een deel van die cocaïne komt binnen via de grote havens van Antwerpen en Rotterdam, of via kleinere havens als die van Vlissingen. Andere delen komen binnen via de lucht. Vanuit Nederland vindt die cocaïne dan vervolgens zijn weg naar andere landen, vooral Europese.

Maar een flink deel blijft in Nederland. Op basis van metingen in het Amsterdamse riool wordt geschat dat alleen al in de hoofdstad dagelijks voor zo’n 200.000 euro wordt weggesnoven. Dat komt neer op ongeveer 75 miljoen euro per jaar. Alleen voor Amsterdam, maar dan wel inclusief de vele toeristen die daar verblijven. Een snuifje is in sommige Amsterdamse kringen ‘normaal’ geworden. In het uitgaanscircuit geldt dat nog sterker. Cocaïne is makkelijk verkrijgbaar en de kwaliteit is doorgaans goed, stelt het Bonger Instituut voor Criminogie dat jaarlijks een onderzoek naar het drugs- en alcoholgebruik van jonge Amsterdammers.

Wat er aan al die coke wordt verdiend? Veel. ‘De handel in cocaïne is wellicht de meest winstgevende criminele activiteit die er is’, schreef de Dienst Landelijke Informatieorganisatie in zijn rapport. In de recent verschenen studie ‘De Achterkant van Amsterdam’ schrijven Pieter Tops en Jan Tromp: ‘De organisatie van cocaïnetransporten is een miljardenindustrie waarin Amsterdamse criminelen tot de grote spelers behoren.’ Utrechtse criminelen trouwens ook.

Een voorbeeld uit de studie van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie: een kilo coke zou in Colombia, de belangrijkste producent van cocaïne, 2000 euro kosten. Aangekomen in Nederland is die kilo cocaïne 25.000 tot 27.000 euro waard. Dat is de importwaarde. De eindgebruiker betaalt veel meer. In 2015 betaalde een snuiver in Nederland 50 euro voor een gram cocaïne (omgerekend komt dat neer op een kiloprijs van 50.000 euro), in Duitsland 70 euro en in Zweden en Slowakije zo’n 100 euro. Tussen Medellin en Stockholm vervijftigvoudigt de prijs van cocaïne. Sinds 2015 is de cocaïneproductie in Colombia trouwens fors gegroeid.

