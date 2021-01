CNV wil fonds voor overbelaste ouders: ‘De tijd van even de tanden op elkaar is voorbij’

Een drukke dag vol videovergaderingen, terwijl ook zoon- en dochterlief aan de keukentafel om aandacht vragen. Of een werkgever die wil dat je op kantoor verschijnt, terwijl de kinderen eigenlijk te jong zijn om de hele dag alleen te blijven. Werkende ouders houden in tijden van een lockdown nogal wat ballen in de lucht. En al dat gejongleer is niet oneindig vol te houden, constateert CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Wat horen jullie vooral terug vanuit de leden?

“We merken dat mensen het steeds zwaarder krijgen om alles te combineren. Met name alleenstaande ouders met kinderen hebben het ontzettend lastig. Zij maken erg lange dagen: als de kinderen overdag om aandacht vragen, klappen ze de werklaptop dicht. Dat gaan ze vervolgens ’s avonds inhalen. Tel daarbij op dat de fysieke en de psychische belasting van ouders toeneemt: niet iedereen zit thuis op een goede bureaustoel. En met zulke lange dagen worden de lontjes ook korter: dat leidt tot veel spanning en stress.”

U pleit voor een calamiteitenfonds, waarmee werkgevers extra vrije dagen kunnen financieren voor werknemers die dat nodig hebben. Waarom?

“Zo'n fonds is in het voorjaar ook al eens ter sprake gekomen. Maar toen landde het niet echt: op het moment dat de situatie nijpend begon te worden, ontstond er ook perspectief. De scholen gingen weer open, daarna volgden al snel versoepelingen. Nu is dat vooruitzicht er niet en beginnen mensen tegen hun grens aan te lopen. Tegelijkertijd kunnen we de rekening niet zomaar neerleggen bij werkgevers. Die kunnen die verlofdagen niet uit eigen zak betalen en hebben zelf soms ook steun nodig om te overleven.”

Tegelijkertijd krijgen veel werknemers gewoon doorbetaald, terwijl sommige zzp’ers hun inkomen hebben zien verdampen. Is het gerechtvaardigd om tegen werknemers te zeggen: ‘wees blij dat je überhaupt werk hebt’?

“De tijd van eventjes de tanden op elkaar is inmiddels wel voorbij. We zien nu al dat het ziekteverzuim historisch hoog is. En dat het aantal burn-outklachten toeneemt. Zeker nu de lockdown aanhoudt, dreigt dat alleen nog maar verder op te lopen. Ook daar hangt een maatschappelijk prijskaartje aan. Het geld dat je nu in zo'n fonds steekt, zijn we anders kwijt aan meer uitval van arbeidskrachten.”

Moeten werkgevers én werknemers ook niet hun verwachtingspatroon bijstellen en iets makkelijker van zichzelf en elkaar accepteren dat de arbeidsproductiviteit in tijdens van lockdown omlaaggaat?

“De arbeidsproductiviteit is niet omlaaggegaan. Althans, ik hoor de werkgevers daar nooit over. Werknemers zijn vaak loyaal en willen hun werk ook vanuit huis meestal goed doen. Ze gaan thuis ook vaak meer uren maken, doorwerken na vijf uur. De grens tussen werk en privé vervaagt. En vergeet niet dat de helft van de mensen helemaal niet thuis kán werken. Maar ook die hebben kinderen en de stress die met deze lockdown gepaard gaat. Al met al ervaren we werk als meer belastend.”

