CNV waarschuwt: sjoemelen met ontslagregels kan duizenden euro's schelen

CNV constateert dat steeds meer bedrijven een loopje nemen met de ontslagregels. Volgens voorzitter Piet Fortuin rammelen de ontslagprocedures en zijn al duizenden mensen daarvan het slachtoffer geworden. Met de ontslaggolven die er aan zitten te komen, wil de vakbond de werknemers alert maken op de regels die er zijn.

In 95 procent van de gevallen gaat het goed, meldt CNV, maar er wordt ook gesjoemeld: “Geen goede onderbouwing van het ontslag, geen berekening van de transitievergoeding, weglaten van de juiste toeslagen bij de transitievergoeding. Bij reorganisaties is er vaak geen check of de afspiegeling die klopt”, somt Fortuin de problemen op. “Ongehoord. Zeker nu de overheid bedrijven zo enorm tegemoetkomt met steunpakketten.”

Daarnaast wordt de tekenbonus, waarbij het ontslag niet wordt getoetst door het UWV, steeds populairder. “Hiermee snijden werknemers zich vaak echt in de vingers. Het geringe bedrag van de tekenbonus weegt vaak niet op tegen het extra bedrag dat ze meekrijgen als er met de werkgever wel inhoudelijk wordt onderhandeld”, aldus Fortuin.

Het merendeel tekent volgens CNV zo’n overeenkomst – bijvoorbeeld uit loyaliteit – zeer snel. Ontslagen werknemers kunnen daardoor duizenden euro’s mislopen. “Met vaak weinig zicht op snel een nieuwe baan tijdens deze crisis”, zegt Fortuin. “We roepen iedereen die nu ontslagen wordt op om niet te tekenen bij het kruisje.”

Dan loop je meestal de transitievergoeding, oftewel de ontslagvergoeding, mis. Deze is sinds 1 januari 2020 veranderd: sindsdien krijgt iedere werknemer, ongeacht de lengte van dienstverband, gelijk vanaf de eerste dag een transitievergoeding. De vergoeding is voor iedereen hetzelfde: een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

