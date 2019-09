CNV: Keer ruimhartiger uit bij overlijden partner

Veel te weinig weduwen en weduwnaren komen momenteel in aanmerking voor een nabestaandenuitkering, vindt vakcentrale CNV. Voorzitter Arend van Wijngaarden spreekt van een schrijnende situatie voor duizenden mensen, van wie de partner onlangs overleed. Hij wil de criteria om zo’n uitkering te verkrijgen, versoepelen. Met het geld kunnen nabestaanden zich aanpassen aan hun nieuwe situatie.

Om binnen de huidige nabestaandenwet in aanmerking te komen voor een uitkering, moet de weduwe of weduwnaar een minderjarig kind hebben of anders voor minstens 45 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Buiten de boot

Volgens CNV valt een grote groep zo onterecht buiten de boot. Veel mensen verliezen hun partner immers na hun vijftigste, wanneer hun kinderen vaak al boven de achttien zijn. Als zij dan niet arbeidsongeschikt zijn, ontvangen ze pas extra geld via hun overleden partner als die een nabestaandenpensioen had. Maar daar kan niet iedereen op wachten, stelt de vakcentrale. De afgelopen periode werd de nabestaandenwet doorgelicht door de Stichting van de Arbeid, die haar beleidsadvies naar verwachting over enkele weken naar het kabinet stuurt.

De Algemene Nabestaandenwet moet worden aangepast, stelt Van Wijngaarden. “Volgens onze berekeningen kost dat de staat jaarlijks zo’n 225 miljoen euro”, zegt hij. “Maar wij denken dat dit zich uiteindelijk meer dan terugbetaalt: je voorkomt er een hoop ziektelast mee. Deze mensen hoeven zich voor drie jaar, de loop van de uitkering, iets minder druk te maken over hun levensonderhoud.” Daardoor zou de kans afnemen dat ze voor langere tijd uitvallen.

Onacceptabel sober

CNV is niet de enige die om een ruimere nabestaandenwet vraagt. ­Afgelopen voorjaar stuurde de Lan­delijke Cliëntenraad (LCR) hier ook een adviesbrief over naar de Tweede Kamer. Ook de LCR noemt de wet ­onacceptabel sober. Wie zijn partner verliest, komt terecht in een admi­nistratieve rompslomp en financiële zorgen, zo stelt de raad in de brief.

De versobering begon in 1996, toen de huidige wet van kracht werd. Daarvoor bestonden de eisen van het minderjarige kind of arbeidsongeschiktheid nog niet. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek is het aantal mensen dat ervoor in aanmerking komt daarom gedaald van 180.000 naar 28.000.

Vijf jaarsalarissen

Deze week kijkt een werkgroep van de Stichting van de Arbeid ook naar het nabestaandenpensioen. Dat is de tweede pijler, die waarin werknemers bij hun baas sparen. Deze zomer lekte een van de mogelijke ideeën die daarover op tafel liggen uit: de mogelijkheid voor nabestaanden om eenmalig vijf jaarsalarissen van hun overleden partner op te nemen.

Maar dan moeten weduwen en weduwnaren het daarna alsnog zien uit te zingen tot aan hun pensioen, stelt CNV. En daarnaast: een groeiende groep werkenden is zelfstandige of flexwerker en heeft dus weinig of helemaal geen vermogen opgebouwd in de tweede pijler. Hun nabestaanden ontvangen dan amper nabestaandenpensioen.

“Wij stellen dus dat je het probleem van deze groep mensen niet alleen kunt oplossen door te sleutelen aan de tweede pijler. Vandaar dat wij meer heil zien in een verbeterde nabestaandenuitkering”, zegt Van Wijngaarden.

