Circulaire bouw is een peuter die al een beetje kan lopen

Trots wijzen Luc Baltus (VDR Bouwgroep) en Mark van Onna (logistiek bedrijf Bleckmann) naar de fundering van een stalen paal. Onder de paal, een van de honderden in het grote, nu nog lege distributiecentrum in Almelo, is een vierkant te zien in een andere kleur dan de rest van de betonnen vloer. Het getrainde oog kan zien waar deze kleurwisseling voor staat: het distributiecentrum is gebouwd als een Lego-bouwwerk.

Vrijwel alle onderdelen van het gebouw met een oppervlakte van ruim 46.000 vierkante meter kunnen gedemonteerd en hergebruikt worden. Verbindingen zijn vastgeschroefd in plaats van aan elkaar gelast. De grote, betonnen vloer van de opslagruimte ligt los op een stalen constructie, zodat die in de toekomst kan worden weggehaald. En de stalen palen? Ook die zijn zo in de vloer gezet dat zij er makkelijk weer uit kunnen.

Alle materialen zijn digitaal gedocumenteerd. Er zijn zelfs al afspraken gemaakt met leveranciers dat zij de materialen terugnemen aan het einde van de gebruiksduur van het pand, over ongeveer 25 jaar. Kortom: het distributiecentrum is gebouwd voor circulariteit.

“De peuter kan al een beetje lopen, maar heeft nog kinderschoentjes aan”, zegt Vincent Gruis over de staat van circulaire bouw in Nederland. Er zijn in Nederland al tientallen projecten, waaronder het nieuwe distributiecentrum van Bleckmann in Almelo, maar circulaire bouw is nog lang niet de norm. Als voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie adviseert Gruis de overheid over hoe circulaire bouw wél de nieuwe norm kan worden.

De nieuwe norm?

De Rijksoverheid wil in 2050 een circulaire economie hebben: een economie waarin zo veel mogelijk hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en producten en grondstoffen worden hergebruikt. Zo bestaat er nauwelijks afval en wordt minder energie gebruikt. In de Nederlandse bouw is nog veel winst te behalen.

Slechts 8 procent van het gebruikte materiaal is nu circulair, stelde onderzoek van kennisbureau Circular Economy in 2022. Dit is materiaal dat meermaals opnieuw gebruikt kan worden met een gelijkwaardige of verbeterde toepassing. Op dit moment krijgt een groot gedeelte van het bouwmateriaal (88 procent) wel een tweede leven, maar dan als een laagwaardiger product.

Het moeilijkste in het proces was dat de bouwer steeds afwegingen moest maken tussen bouwen voor herbruikbaarheid of voor een betere milieuprestatie. “Bijvoorbeeld tussen onderdelen losmaakbaar maken of meer materiaal gebruiken”, zegt John Hegteler, hoofd bedrijfsbureau bij VDR. “Zo hebben we gekozen om de betonnen vloer los te laten liggen, zodat hij er weer uit gehaald kan worden. Door deze keuze hadden we alleen weer extra materiaal nodig: meer staal in de constructie onder de vloer.”

Gruis, van het transitieteam circulaire bouweconomie: “Het klinkt gek om dit van ons te horen, maar circulariteit moet geen doel op zich zijn. Circulair bouwen wordt gebruikt om de milieueffecten van de bouw zo beperkt mogelijk te houden. Je kunt zeggen dat je gebouw demontabel is en daarom goed. Maar, als je hier veel schadelijke materialen gebruikt, dan ben je circulair bezig, maar niet op de goede manier.”

De overheid als campingeigenaar

Milieueffecten van bouwactiviteiten zijn al tot op zekere hoogte te meten. Bouwers zijn verplicht om de milieubelasting te berekenen van de materialen die ze gebruiken voor een gebouw. De uitkomst van deze som, de ‘milieuprestatie gebouwen’ (MPG) moet nu voor nieuwbouwhuizen onder 0,8 liggen en voor nieuwe kantoren onder 1,0.

Het distributiecentrum in Almelo kwam uit op een MPG-score van 0,2. Dit is erg laag volgens Hegteler. VDR Bouwgroep en Bleckmann vinden dat de overheid een lage MPG-score moet eisen bij het verlenen van een bouwvergunning. Baltus: “De overheid moet zich als een soort campingeigenaar gaan opstellen. Gebouwen mogen een tijdje op een stuk grond staan. Wanneer je dan klaar bent, neem je al je materialen mee en mag iemand anders daar weer staan.”

Voorgevel van het logistieke distributiecentrum van Bleckmann dat ‘circulair’ gebouwd is. Beeld Herman Engbers

Gesjoemeld met scores

Ook het transitieteam circulaire bouw moedigt aanscherping van de MPG-norm aan. De vraag is wel of deze norm de beste maatstaf is. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek in opdracht van De Jonge dat het niet altijd even duidelijk is wat een MPG-score zegt. Ook kloppen de berekeningen niet altijd en wordt er soms bewust gesjoemeld met de scores.

De aannemer liep ook tegen problemen aan als de beschikbaarheid van producten voor circulaire bouw. Er moest bijvoorbeeld een herbruikbare schroef worden ontwikkeld om de dakpanelen demontabel vast te kunnen maken. “Sommige leveranciers hadden nog nooit over circulariteit nagedacht. Die hebben we ook aan het denken gezet”, zegt Baltus. Van Onna: “We willen de keten laten zien dat circulair bouwen op deze schaal mogelijk is.”

VDR en Bleckmann hebben de hogere kosten die er zijn vergeleken met reguliere bouw (ongeveer 10 procent) gedeeld. Het pand staat, maar er is volgens de mannen nog ruimte voor verbetering. Van Onna: “Bij pannenkoeken bakken denk je bij de eerste vaak ook: dat kan beter”.

