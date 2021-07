Chinese Uber is het slachtoffer van nieuwe regeldrift voor techbedrijven

Didi Chuxing is de volgende techreus die struikelt. De taxi-app, meest vergelijkbaar met Uber in het westen, maakte woensdag haar debuut op de aandelenbeurs van New York. Zondagavond beval de Chinese toezichthouder dat de app niet meer gedownload mag worden. Er zouden klachten zijn over de manier waarop Didi haar data bewaakt, maar wat er precies mis is, zegt de toezichthouder niet.

Jaarlijks gebruiken meer dan 377 miljoen mensen de taxi-app. Didi beschikt over gigantisch veel data zoals de adressen die klanten invoeren, betaalgegevens en contacten opgeslagen in de telefoon van een klant. Afgelopen vrijdag kondigde de digitale toezichthouder CAC al aan een onderzoek te beginnen naar Didi’s omgang met al die data. De waarde van de aandelen daalde meteen met 5,3 procent. De beursgang leverde Didi 4,4 miljard dollar op.

Nieuwe transparantieregels

Didi is bij lange na niet het enige Chinese bedrijf dat snel een beursnotering in New York aanvraagt. Het aantal nieuwe Chinese bedrijven in New York steeg van 18 in de eerste helft van vorig jaar naar 34 in dezelfde periode dit jaar. Ze willen hun notering krijgen, vóórdat de Amerikaanse regering nieuwe transparantieregels doorvoert waar ze mogelijk niet aan kunnen voldoen.

Met de strenge aanpak van het taxibedrijf wil Peking laten zien dat een prestigieuze notering in New York geen uitzonderingspositie oplevert. Alibaba leerde dat eind vorig jaar ook al. De beursgang van ‘fintech’ platform Ant Group, een dochteronderneming, zou miljarden opleveren, maar werd op het laatste moment afgelast. Het bedrijf kreeg ook een boete, van 2,8 miljard dollar voor het overtreden van de mededingingswet.

Zorgeloze verzamelen van data wordt aan banden gelegd

Techgiganten konden aanvankelijk groeien zonder dat ze een strobreed in de weg werd gelegd. Die tijd is voorbij, laat Peking nu zien. Er komt een netwerk van regelgeving, onder meer om het zorgeloze verzamelen van data aan banden te leggen. Giganten zoals taxi-app Didi, maaltijdenbezorger Meituan of bestelapp Ele.me registreren enorme stromen aan consumentengegevens. En gevoelige data wordt in steeds meer sectoren opgeslagen, neem het buitenschoolse onderwijs en de gezondheidszorg.

In het geval van Didi is het de digitale toezichthouder (CAC) die de leiding neemt, maar mededingingsautoriteit en de autoriteit voor financiële dienstverlening doen graag mee. De technologie en de ontdekking van een gat in de markt gaf bedrijven als navigatiebedrijf Baidu, Didi en Alibaba een voorsprong. Door gebrekkige regels rondom financiële dienstverlening, concurrentiebeding, eerlijke behandeling van medewerkers en databescherming, konden ze blijven groeien.

Inmiddels houden ze hun monopoliepositie vast door nieuwkomers op te kopen of ze de markt uit te drukken. Didi kocht de Chinese activiteiten van Amerikaanse concurrent Uber in 2016 na een scherpe concurrentiestrijd waarin Didi met geld smeet om marktaandeel te claimen. Winkelplatform Alibaba eiste dat bedrijven hun producten niet ook op een ander platform aanbieden. En de samenleving is volledig ingesteld op betalingen via WeChat (Tencent) óf Alipay (Alibaba). Een derde concurrent komt er niet tussen.

De techgiganten laten weinig ruimte voor innovatie die China hard nodig heeft. Of de boetes en onderzoeken echt iets zullen uitmaken valt te bezien, want de concurrentiepositie verandert zo snel niet. Didi is nog steeds met afstand de grootste speler in de taximarkt.

