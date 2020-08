Chinese toeristen blijven weg, en zij niet alleen

Neem Giethoorn op een doordeweekse dag in augustus. Bootjes varen af en aan, en op de smalle wandelpaden kunnen bezoekers elkaar nauwelijks op gepaste afstand voorbij. Her en der, bij de nóg smallere bruggetjes bijvoorbeeld, wijzen mensen in gele hesjes de wandelaars op de coronaregels. Goeddeels tevergeefs – het is hier gewoon te druk.

Toch ziet Giethoorn er heel anders uit dan in voorgaande jaren. De bordjes met opschriften in Chinese karakters staan er nog wel, maar de Chinezen zelf zijn er niet. De afgelopen maanden trok heel Nederland maar liefst 98 procent minder Aziatische toeristen dan vorig jaar en in Giethoorn zijn de gevolgen daarvan goed te zien.

De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gaan over het tweede kwartaal van 2020. Het aantal hotelgasten nam in die periode, vergeleken met vorig jaar, met ruim driekwart af. Op campings en bungalowparken sloeg de coronacrisis iets minder grote gaten (rond de 60 procent afname), bij groepsaccommodaties was de klap juist nog harder: 87 procent krimp. Vooral in april had de hele sector bijna net zo goed de deuren dicht kunnen houden, in mei en juni ging het wat beter.

Een goede zomer

Noord-Holland werd het hardst getroffen, en dan vooral Amsterdam. De hoofdstad telde 92 procent minder toeristen die een nachtje overbleven dan vorig jaar. In Friesland zakte het toerisme het minst hard in, met 53 procent krimp. In heel Nederland was het vooral de stroom toeristen uit andere werelddelen die zo goed als volledig opdroogde.

Zoals in Giethoorn dus te merken is. “Hoewel die stroom Chinezen in de media nogal overdreven wordt, hoor”, zegt Arie-Willem Vermeij, eigenaar van grand café De Fanfare. “We trekken nog altijd meer Belgen en Duitsers.”

Maar inderdaad, die Chinezen blijven nu weg, en veel Belgen en Duitsers trouwens ook. In april en mei, belangrijke maanden voor de toerismebranche in Giethoorn, bleef Vermeij’s zaak zelfs gesloten. ‘Bagger’, zo omschrijft Vermeij die maanden.

De maanden daarna ging het beter, maar ook in juli en augustus zit De Fanfare nog op 10 procent omzetdaling. Dat het verlies daartoe beperkt bleef, heeft Vermeij vooral te danken aan het feit dat er meer Nederlanders naar Giethoorn kwamen die meer geld uitgaven dan buitenlanders doorgaans doen. “Én aan de goede zomer.”

Stille wintertijd

Een ramp voor Giethoorn? Juist deze maand publiceerde de gemeente Steenwijkerland een onderzoek naar toerisme binnen haar grenzen. In Giethoorn, onderdeel van die gemeente, brengen toeristen ruim 30 miljoen euro per jaar in het laatje en 36 procent van alle banen in het dorp zijn van hen afhankelijk.

Althans, zo was het vóór de coronacrisis. Maar wethouder Bram Harmsma heeft er ‘het volste vertrouwen’ in, zegt hij op de site van de gemeente, dat ‘toeristen ons straks weer weten te vinden’. Al voor de crisis werkte hij aan nieuw toerismebeleid en als de gemeenteraad daar in het najaar een besluit over neemt, hoeft er niet veel veranderd te worden aan de plannen die er al lagen, denkt hij: toeristen moeten gespreid worden – want de gemeente heeft méér mooie plekken dan alleen Giethoorn – en de overlast moet minder.

Vermeij van De Fanfare denkt daar net iets anders over. Zijn eigen bedrijf heeft nog wel een buffer, maar straks, in de stille wintertijd, kon weleens blijken dat dat niet voor al zijn collega's in Giethoorn geldt. “Die beleidsstukken die zes maanden geleden zijn opgesteld, komen nu raar over”, zegt hij. “Laten we eerst maar eens zorgen dat de toeristen inderdaad terugkomen.”

