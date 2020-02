Chinese industrie wordt harder geraakt dan werd gevreesd

Kenners hielden vanwege de coronacrisis al rekening met slechte cijfers uit China, maar ze zijn nog slechter dan verwacht. Een belangrijke graadmeter voor de productie-industrie heeft nooit eerder zo laag gestaan als in februari. Zelfs tijdens de financiële crisis van 2008 draaiden Chinese fabrieken beter, blijkt uit informatie van de Chinese overheid. Volgens econoom Iris Pang van ING zijn de zwakke cijfers om te huilen zo slecht.

De officiële inkoopmanagersindex (PMI) voor de maakindustrie bedroeg in februari 35,7. Voor deze index worden bedrijven ondervraagd over bestellingen, de levertijd van toeleveranciers en voorraden. De score zegt iets over de gezondheid van de industrie. Boven de 50 is er economische groei, onder de 50 gaat de economie achteruit. In januari lag de score in China nog op een stabiele 50.

De val van de PMI was te voorzien, door de verlengde nieuwjaarsvakantie in China en de gesloten fabrieken en kantoren. De voorspellingen kwamen echter niet onder de 40 uit - ten onrechte, blijkt nu.

Gebroken productieketens

De Chinese overheid meldt dat de grotere fabrieken weer voor 85 procent in bedrijf zijn. Dat klinkt positiever dan het is, zegt ING in een toelichting op de cijfers. Het virus Covid-19 heeft niet alleen de productie in China stilgelegd, maar ook internationale productieketens onderbroken. In Zuid-Korea, Japan, Europa en de Verenigde Staten veroorzaakt de ziekte immers ook voor problemen. De Chinese export kan daardoor tot in het tweede kwartaal achterblijven.

Als de financiële markten maandag opengaan, zullen handelaren geschrokken reageren, verwacht ING. De koers van de Chinese yuan zakt mogelijk verder weg tegenover de Amerikaanse dollar, mogelijk voorbij de gevoelige grens van zeven yuan voor een dollar.

Geen wonderen

De bank verwacht voor China 5 procent economische groei in het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met eerste kwartaal van 2019. Toen was de groei 6,4 procent. Als andere cijfers hetzelfde beeld oproepen als de vandaag vrijgegeven PMI, stelt de bank het groeipercentage mogelijk naar beneden bij. Ook stimuleringsbeleid van de overheid kan nu geen wonderen verrichten, schrijft Pang.

Het aantal landen met coronabesmettingen loopt op naar de zestig. Maatregelen om de gezondheidscrisis in te dammen, dragen bij aan een economische crisis, zegt Jacob Kirkegaard van het Peterson Instituut voor Internationale Economie tegen persbureau AP. “Dit is een situatie waarin - economisch gezien - het middel bijna erger is dan de kwaal. Als je hele steden afsluit, verlies je economische activiteit die niet meer terugkomt.”