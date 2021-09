Chinese centrale bank verklaart alle bitcoin- en andere cryptotransacties illegaal

Het bezit van en de handel in cryptomunten is in China al langer verboden, maar volgens de People’s Bank of China (PBOC) mogen ook buitenlandse bedrijven nu geen cryptotransacties meer verrichten voor Chinezen. PBOC gaat daarom financiële instellingen, betalingsverwerkers en internetbedrijven strenger controleren op de handel in cryptomunten.

Er zijn meerdere redenen waarom China strijdt tegen cryptomunten. Doordat bitcoin een decentraal systeem is, kan de centrale overheid geen controle uitoefenen op de transacties. Chinees geld kan zo naar het buitenland verdwijnen. Daarnaast ontwikkelt China met de digitale yuan een eigen alternatief voor de bitcoin. Daarbij kan de gebruiker, in tegenstelling tot bij cryptocurrency, niet anoniem blijven.

Koersval bij digitale munten

China maakt al langer jacht op cryptominers. Dat zijn bedrijfjes die met snelle computers een set wiskundige problemen oplossen om zo betalingen in cryptomunten te verwerken. Dat minen kost enorm veel elektriciteit. Voor hun moeite krijgen de bedrijfjes dan delen van die cryptomunteenheid. In juni maakte de Chinese regering bekend dat elektriciteitsleveranciers in de provincie Sichuan cryptomuntservers moeten opsporen en afsluiten. In China werd op het hoogtepunt 65 procent van alle bitcoins wereldwijd gedolven, vooral in die provincie.

De bekendmaking van het verbod zorgde vrijdag voor een val in de koers van grote digitale munten, zoals bitcoin. Die leverde rond het middaguur zo’n 4 procent in tot ruim 36.500 euro. Ethereum leverde ongeveer 8 procent in. De koersen van digitale munten zijn echter zeer gevoelig voor schommelingen, waardoor het onduidelijk is of deze Chinese zet echt gevolgen gaat hebben voor de koers van de bitcoins en andere munten.

