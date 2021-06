Chinese boeren, kolencentrales en fabrieken hebben last van dure grondstoffen

Op bezoek in de industriële haven van Ningbo in Oost-China kreeg de Chinese premier Li Keqiang vorige week persoonlijk de klachten te horen van enkele topmanagers van productiebedrijven. Ze hebben te maken met sterk stijgende grondstofprijzen.

In een kring stonden ze om hem heen. Een producent van huishoudelijke apparaten zei volgens een Chinees staatsmedium ‘botweg’ dat de stijgende kosten van ruwe materialen de bedrijfsvoering onder grote druk zetten. Een leidinggevende van een bedrijf dat koperen koppelstukken maakt, klonk dankbaarder. Hij zei tegen Li dat ze het ondanks de hogere inkoopkosten konden bolwerken dankzij extra overheidssteun, zoals meer aftrekposten.

Li Keqiang begreep hun klacht en zei dat niet alleen grote ondernemingen te kampen hebben met die stijgende prijzen op de wereldmarkt, maar ook de kleine bedrijven en eenmanszaken. Hij voegde eraan toe dat consumenten de gevolgen kunnen gaan merken als die kosten worden doorberekend.

Hele wereld wil chips

Vooralsnog is de situatie stabiel in de Chinese industrie. Dat bleek maandag uit de belangrijke inkoopmanagersindex, waarvoor ondernemers een enquête invullen over het personeel, de orders, de voorraden en de inkoop. In mei groeide de industrie, zij het iets minder dan in april.

Wel zijn er risico’s, schrijft ING-analist Iris Pang. Zoals het tekort aan chips en de nieuwe covidbesmettingen in het zuiden van het land. Wat die chips betreft: de hele wereld staat erom te springen en producenten kunnen de vraag nauwelijks bijbenen. Autofabrikanten en smartphonemakers doen er alles aan om hun voorraden op peil te houden.

Covid is een groeiende zorg, want maandag meldde China een reeks besmettingen in de stad Guangzhou: achttien nieuwe gevallen. Als gevolg daarvan werden allerlei vluchten geannuleerd. De stad ligt in de provincie Guandong, waar veel elektronicafabrieken staan. Als het besmettingsgolfje groter wordt, kan dat gevolgen hebben voor de productie.

Voet van het gaspedaal

Als derde risico noemt Pang die dure grondstoffen. Naast de fabrieken hebben ook energiecentrales en de boerderijen in China daaronder te lijden, schrijft persbureau Bloomberg. Om te kunnen inkopen heb je meer kapitaal nodig. Er zijn bedrijven die daar niet over beschikken en daarom bestellingen annuleren, zei een Chinese koperproducent tegen Bloomberg. In april zagen producenten de prijzen met 6,8 procent stijgen vergeleken met een jaar eerder, meldde het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek.

Elektriciteitscentrales draaien veelal op steenkolen. De steenkolen die binnenkomen via de haven van Qinhuangdao zijn nu de helft duurder dan gemiddeld. Ze kosten 865 yuan per ton, oftewel 111 euro. Bij een prijs boven de 800 yuan draaien bijna alle Chinese kolencentrales verlies, zegt een specialist tegen Bloomberg. Verder hebben de boeren te maken met duur voer, zoals mais, soja en graan voor hun varkens.

De inflatie voor consumenten bedroeg in april 0,9 procent, een bescheiden cijfer. Maar dat kan veranderen als ondernemingen hun kosten doorberekenen, zoals Li Keqiang al zei. Een oplopende consumenteninflatie kan gevolgen hebben voor het stimuleringsbeleid. Dan zou de centrale bank de voet van het gaspedaal kunnen halen. Als het de bedrijven niet lukt de kosten door te berekenen, dan komt hun winstmarge onder druk te staan.

