Chinees economisch herstel is lastig zolang de wereld ziek is

In Wuhan heeft het winkelcentrum Wuhan International Plaza de deuren weer geopend, voor klanten die behoefte hebben aan luxeproducten van Cartier en Louis Vuitton. De Chinese stad komt in beweging nu er bijna een week lang geen nieuwe besmetting is vastgesteld. “Deze heropening geeft me het gevoel dat de stad weer tot leven komt”, zegt inwoner Zhang Yu (29) tegen Reuters.

Zo makkelijk als je een winkelcentrum opent, zo moeilijk is het om de economie op gang te brengen. De Chinese overheid spoort bedrijven en fabrieken aan het werk te hervatten. Om dit te stimuleren krijgen vijfduizend bedrijven omgerekend 38 miljard euro aan leningen, maakte de viceminister van industrie maandag bekend.

President Xi Jinping bezocht zondag de industriële zone van Ningbo, ten zuiden van Shanghai, waar hij de belangrijke zeehaven bezocht en met werknemers sprak van producenten van auto-onderdelen. Aan het werk, was de boodschap.

Twee rampzalige maanden

Dit soort industriële ondernemingen hebben twee rampzalige maanden achter de rug. Hun winsten zijn in januari en februari met 38 procent gedaald, volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China. Het hardst getroffen is de productie van computers en elektronische apparatuur, in deze sector zakten de winsten met maar liefst 87 procent. De autoindustrie deed het bijna even slecht.

Toch houdt het bureau voor de statistiek de moed erin. “De nationale economie heeft de impact van Covid-19 weerstaan in de eerste twee maanden”, meldt het prominent op de website. De crisis is tijdelijk, schrijft het bureau, en de fundamenten van de economie zijn stevig, vandaar.

Maar het herstel van China hangt ook samen met de conditie van de rest van de wereld. China weert buitenlanders om nieuwe besmettingen te voorkomen. Maar de Chinese economie kan zich - als fabriek van de wereld - niet afsluiten van het buitenland.

In de eerste twee maanden daalde de Chinese export met 9,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Die terugval zal aanhouden zolang grote economieën zoals de Verenigde Staten of de Europese Unie met het virus worstelen. Ook Chinese exportbedrijven in de grote havens kunnen daarom op financiële steun rekenen.

Betalingen uitgesteld

Het risico van de ingezakte winsten in de industrieën is dat bedrijven in geldnood kunnen komen, schrijft ING. Chinese producenten hebben nu al beduidend meer tijd nodig om hun rekeningen te betalen. Dit kan een effect hebben door de productieketen heen. Een leverancier die niet betaald wordt door zijn afnemer, kan mogelijk zijn eigen leverancier ook niet betalen. Als bedrijven omvallen, en werknemers hun baan en inkomen verliezen, is dat weer slecht voor de binnenlandse consumptie.

Een belangrijke aanjager van de Chinese consumptie is de autohandel. Verkopers zijn nu met agressieve promotieacties gekomen. Ze bieden testritjes aan zonder personeel, net als gratis mondkapjes en flinke kortingen. Als de fabrieken weer gaan draaien, moeten er ook weer klanten komen. De Chinese vereniging van autoproducenten verwacht echter dat de vraag voorlopig niet normaliseert. En ook de autovoorraden liggen achter.

Staal voor nieuwe auto’s is er in ieder geval genoeg. Staalovens zet je niet zomaar uit, want het kost dagen om ze weer op temperatuur te brengen. Dat betekent dat veel staalfabrieken hebben doorgewerkt tijdens de crisis, meldt ABN Amro. Daardoor kwam de Chinese voorraad staal deze maand op 26 miljoen ton. Een record.

