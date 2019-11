Chinees bedrijf redt ook Nederlandse tak British Steel

Staalfabrikant British Steel krijgt een Chinese eigenaar. En dat geldt dus ook voor de Nederlandse dochter van British Steel: FN Steel in Alblasserdam, waar driehonderd man hoogwaardig staaldraad produceert voor de bouw en de auto-industrie. De Chinese groep Jingye zegt de komende tien jaar 1,4 miljard euro te investeren in de Britse staalproducent, die sinds mei in surseance verkeert. Met de aankoop is volgens de BBC 81 miljoen euro gemoeid. Bij British Steel staan alleen al in Groot-Brittannië vierduizend banen op het spel en zelfs 20.000 als je indirecte banen meetelt.

De Britse overheidsdienst voor faillissementen bevestigt dat British Steel en Jingye een verkoopcontract hebben getekend, maar waarschuwt dat toezichthouders nog toestemming moeten geven.

British Steel ontstond in 2016, toen Tata Steel het bedrijfsonderdeel afstootte dat ‘lange producten’ maakt zoals staaldraad en rails. Slechts 1 pond betaalde de nieuwe eigenaar hiervoor. Dat was het investeringsfonds Greybull Capital van de Franse broers Nathaniel en Marc Meyohas. British Steel is in Groot-Brittannië goed voor een derde van de staalproductie. De eerste internationale aankoop van British Steel was het Nederlandse FN Steel, dat zich gespecialiseerd heeft in hoogwaardig staaldraad. Die overname werd als positief gezien. British Steel kon groeien. En onder de vleugels van British Steel groeide ook de omzet van FN Steel, zo meldde het moederbedrijf vorig jaar.

Afsplitsing

Maar British Steel kwam dus in geldnood. De maatregelen waarmee de Amerikaanse president Trump de eigen staalindustrie beschermt, de internationale handelsoorlog, de moeizame automarkt, de internationale overproductie van staal, de brexit... Al die factoren maken het leven van een staalfabrikant er niet makkelijker op.

Voor FN Steel brak een onzekere tijd aan. In juni zou het bedrijf nog worden samengevoegd met twee Franse fabrieken, maar dit ging niet door. En in augustus bereikte British Steel een principe-akkoord met de Turkse holding Ataer, dat verbonden is met het Turkse militaire pensioenfonds. Maar deze weg liep dood in oktober. Zo kwamen de Chinezen aan de onderhandelingstafel: Jingye, een grote staalproducent uit de Chinese provincie Hebei, die ook actief is in toerisme en vastgoed. Volgens de lobby-organisatie UK Steel heeft Jingye een langetermijnvisie.

FN Steel ontstond eind jaren negentig als afsplitsing van Nedstaal, dat teruggaat tot 1938. Ze waren buren tot 2017, toen Nedstaal failliet ging en de fabriek in Alblasserdam werd ontmanteld. Ook FN Steel kende moeilijke jaren, maar vond de weg omhoog. Bij de overname door British Steel in 2017 werd een jaaromzet van 155 miljoen euro gemeld. British Steel zette toen 1,4 miljard euro om.

FN Steel maakt staaldraad voor auto’s, de bouwsector en de machinebouw. Van het draad worden onder meer kruiskoppelingen, bouten, moeren en veren gemaakt. Als enige staalproducent in Europa heeft FN Steel een walsstraat en een volledige nabewerking op één terrein. “Wij zijn de enige met een walserij, gloeierij, beitserij en trekkerij op een armlengte verwijderd van elkaar”, meldt het bedrijf trots op de website. “Met collega’s die draad het allermooiste vinden dat er bestaat.”

