China verwijt Europese Unie staal te dumpen en belast import

Meestal is China het land dat onder vuur ligt vanwege het dumpen van staal, oftewel verkoop onder de marktprijs. Nu zijn de rollen omgedraaid. China komt met invoerheffingen op staalproducten uit de Europese Unie, Japan, Zuid-Korea en Indonesië, omdat zij staal zouden dumpen in China.

Het Chinese ministerie van handel verklaarde gisteren heffingen op te leggen van 18 tot 103 procent op staalproducten uit de deze landen en de EU. De Chinese invoerheffingen verschillen flink per land van herkomst. Zo geldt voor Europees staal een invoerbelasting van 43 procent en krijgen Koreaanse bedrijven 103 procent voor de kiezen. De maatregel gaat vandaag in.

Een jaar geleden begon de Chinese overheid onderzoek te doen nadat een Chinees staatsbedrijf, Shanxi Taigang Stainless Steel, een klacht had ingediend. Daaruit blijkt dat Chinese staalindustrie ‘aanzienlijke schade’ heeft opgelopen doordat andere landen hun staal dumpen, meldt het ministerie. De invoer door China van roestvrij staal nam vorig jaar flink toe. Het importeerde 1,85 miljoen ton, oftewel 54 procent meer dan een jaar eerder. Zelf is China ’s werelds grootste producent van roestvrij staal: het maakte in 2018 bijna 27 miljoen ton.

De Amerikanen zorgden vorig jaar voor flinke verschuivingen op de internationale staalmarkt, toen ze hun eigen staalindustrie begonnen te beschermen met invoerheffingen. Hierdoor werd niet alleen China getroffen, maar ook bijvoorbeeld Zuid-Korea en traditionele bondgenoten zoals de Europese Unie. Goederen worden duurder door invoerheffingen en dat zorgt ervoor dat de handel verschuift naar andere afnemers. Tata Steel Nederland waarschuwde toen voor dumping van staal dat vanwege de hogere kosten niet meer in Amerika wordt verkocht.

Overproductie

De EU had vorig jaar al invoerheffingen op Chinees staal ingevoerd, omdat China dat in Europa onder de marktprijs zou hebben verkocht. Het betrof staal voor gebouwen, huishoudelijke en medische apparatuur, en de auto-industrie.

De nieuwe maatregel van China richt zich op roestvrij stalen balken, platen en rollen. Die worden bijvoorbeeld verwerkt tot schepen, containers, spoorrails of in de petrochemische of olie-industrie.

De landen van de G20 proberen de wereldwijde overproductie van staal aan te pakken met overleg. Maar dat levert nog weinig op. Vorig jaar is er 1,8 miljard ton ruw staal geproduceerd, blijkt uit cijfers van de World Steel Association. Dat is 4,6 procent meer dan een jaar daarvoor. Ook de organisatie van ontwikkelde landen, Oeso, waarschuwde in maart voor een ‘ernstige en aanhoudende overcapaciteit’, die versterkt wordt door de lage groeiverwachtingen van de wereldeconomie, de vertragende vraag naar staal en de onveranderde productiecapaciteit. Landen zouden volgens de Oeso daarom ook de subsidies voor hun eigen staalindustrieën moeten afbouwen.

