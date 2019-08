China tart de VS door zijn munt in waarde te verlagen

Sinds maandagavond gaan er iets meer dan zeven renminbi’s (of yuans) in een Amerikaanse dollar. Erg groot was de waardedaling niet, maar de grens van zeven renminbi’s in een dollar geldt als een psychologische. Het is elf jaar geleden dat de Chinese munt, afgezet tegen de dollar, zo weinig waard was.

Door de waardedaling worden Chinese producten voor buitenlandse kopers goedkoper. Aan de andere kant wordt het voor China duurder om producten uit het buitenland te importeren. Voor Chinese bedrijven wordt het afbetalen van schulden die in dollars worden gerekend nu duurder.

De Amerikanen zien de Chinese actie als reactie op het dreigement van president Trump om importheffingen van tien procent in te voeren op allerhande Chinese producten. Die heffingen zouden op 1 september ingaan. Door de waardedaling van de renminbi wordt het effect van die Amerikaanse importheffingen kleiner. Weliswaar ontkende de centrale bank van China dat de waardedaling van de renminbi iets met de handelsoorlog te maken had, maar daaraan wordt in de VS en door westerse analisten weinig waarde gehecht.

Muntmanipulator

De koers van de renminbi (letterlijk vertaald: geld van het volk) is al langer een twistpunt. De VS vinden al jaren dat de Chinese munt ondergewaardeerd is, maar lieten het bij incidentele protesten. Maar na de bekendmaking van de waardedaling bestempelde Trump China als ‘muntmanipulator’ en dat is niet alleen een kreet voor de bühne. Het stempel, dat de laatste keer in 1994 werd gegeven, verplicht de Amerikaanse regering om te gaan onderhandelen met de ‘manipulator’ of om de kwestie aan te kaarten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Als de ‘manipulator’ niet inschikt, kan de Amerikaanse president sancties treffen.

Maar die sancties vallen in het niet bij de sancties die de VS al hebben ingevoerd – de importheffingen van 25 procent op Chinese producten ter waarde van 250 miljard dollar – en de sancties waarmee de VS dreigen: de heffingen van tien procent op Chinese producten ter waarde van 300 miljard dollar.

Soja

Chinese staatsbedrijven, en dat zijn er nogal wat, mogen vanaf deze week geen Amerikaanse landbouwproducten meer kopen. Die maatregel treft onder meer Amerikaanse telers van soja. China was altijd een grote importeur van Amerikaanse sojabonen, maar voerde er dit jaar een importheffing van 25 procent op in. Bovendien heerst in China varkenspest. Miljoenen varkens worden afgemaakt. De vraag naar Amerikaanse soja is daardoor sowieso gedaald.

Of Trump met tegenmaatregelen komt, is nog ongewis. Anders dan China kan Trump de waarde van ‘zijn’ munt niet bepalen: de dollar is vrij verhandelbaar. Over de hoogte van de rente, ook een middel om de waarde van een munt te beïnvloeden, gaat Trump evenmin. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed. Trump is de Fed wel aan het bewerken om de rente te verlagen.

