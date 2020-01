China’s auto-industrie is klaar voor Tesla: ‘Dit is baanbrekend’

Tesla’s fabriek in Shanghai is sinds deze week operationeel. Maandag ontvingen vijftien Tesla-medewerkers tijdens een ceremonie de Model 3-sedans die ze hadden gekocht. De zogenoemde ‘Tesla Gigafactory 3’, die in ontwikkeling was sinds 2018, is als eerste autofabriek in China volledig in westerse handen. Voorheen verplichtte China buitenlandse automakers tot een joint venture, oftewel een partnerschap met een Chinese concurrent.

“Het ontbreken van een joint venture is baanbrekend”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. Luman benadrukt wel dat het specifiek een doorbraak is voor elektrische auto’s, niet voor de gehele industrie. Waar Chinese bedrijven zonder beperkingen zakendoen in Europa, schermt China zijn eigen markt in veel sectoren nog af. “Het Westen wil graag dat China liberaliseert, maar dat gaat wel even in beslag nemen.”

China heeft toen het in 2001 lid werd van de Wereldhandelsorganisatie al afgesproken zijn industrie open te gooien, vertelt Haico Ebbers, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit Nyenrode. Ook Ebbers gelooft dat China zijn markt langzaamaan opent. “De joint ventures hadden te maken met een binnenlandse auto-industrie die niet klaar was voor concurrentie. Als de markt vanaf het begin vrij was geweest, waren Chinese automakers weggevaagd. Zo zijn de Chinezen altijd: ze doen het pas als ze er klaar voor zijn.”

Internationale reputatie

En dat is nu. “Chinese elektrische auto’s zijn kwalitatief behoorlijk goed”, zegt ook ING-econoom Luman. Volgens hem kan dit China motiveren de markt vrij te geven. Niet alleen vanwege concurrentie, maar ook omwille van de internationale reputatie. “Je ziet nu nog niet veel Chinese elektrische auto’s rondrijden, maar ik denk dat dat wel gaat komen. Dat hangt er ook vanaf hoe mensen tegen Chinese bedrijven en de overheid aankijken.”

In december verloor het Brabantse busbedrijf VDL een Oost-Nederlandse aanbesteding aan het Chinese bedrijf BYD. Het was de grootste elektrische busorder van Europa, meldde Het Financieele Dagblad. Het nieuws kwam vlak nadat Nederland in Europa een voorstel had ingediend om oneerlijke concurrentie door Chinese bedrijven te beteugelen.

Angst voor diefstal

Het Westen wantrouwt China’s verplichte partnerschappen ook uit angst voor diefstal. Zowel Europa als de Verenigde Staten hebben zich vaak uitgesproken tegen de ‘gedwongen transfer van technologie’ in China, die onder meer bij joint ventures zou plaatsvinden. Het is een van de pijlers van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

Ebbers: “Er is altijd wel tech-overdracht geweest met joint ventures, maar daar gaan bedrijven nooit met blinde ogen in.”

Volgens hem moet het Westen zich inderdaad beschermen tegen diefstal, maar kan tech-overdracht ook een bedrijfskeuze zijn. “Joint ventures zijn op veel terreinen ook prettig. Partnerbedrijven hebben bijvoorbeeld contacten bij de overheid, kennen de consumenten en hebben leveranciers.”

Of het ontbreken van een joint venture betekent dat Tesla op geen enkele manier technologie overdraagt, is niet te zeggen. Wat Tesla wint bij een fabriek in Shanghai is makkelijker te zien. China is ’s werelds grootste markt voor elektrische auto’s. Met deze fabriek mijdt Tesla importheffingen en maakt het bedrijf zich zodoende minder kwetsbaar voor de gevolgen van de handelsoorlog.

Verder komt de lokaal gemaakte sedan in aanmerking voor een Chinese overheidssubsidie van 3600 dollar per auto en een vrijstelling van 10 procent van de aankoopbelasting, weet persbureau ANP. Na die subsidies kost de Model 3-sedan een kleine 42.000 dollar.

Prijsverlaging

Omdat dat nog steeds duurder is dan de elektrische auto’s van Chinese makelij, zoals de P7-sedan van Xpeng Motors en de elektrische SUV van Nio, heeft de Amerikaanse automaker gisteren besloten de prijs van de Tesla in China verder te verlagen, naar ruim 38.000 euro. Ter vergelijking: in Nederland ligt de vanafprijs op bijna 49.000 euro.

De reguliere productie van de ­Tesla’s voor de Chinese markt begint dinsdag 7 januari.

