China en Rusland uit de gratie: handel Europa-VS groeit weer fors

Het internationale handelsverkeer verloopt hoe langer hoe meer via nieuwe routes. Of beter gezegd: oude routes worden nieuw leven ingeblazen. Voor het eerst sinds jaren hebben de Verenigde Staten meer goederen geïmporteerd uit Europa dan uit China. Ook andersom worden de economische banden aangehaald. Alleen al in de maand september steeg bijvoorbeeld de Duitse export naar de VS met 50 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Dat de wereldwijde handelsstromen spectaculair aan het verschuiven zijn heeft tal van oorzaken, zegt ING-econoom Rico Luman. “De sterke dollar speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. De euro is voor Amerikaanse bedrijven op dit moment zo’n 12 procent goedkoper dan vorig jaar. Hoewel de dollar ook tegenover andere valuta is aangesterkt, maakt dit importeren interessanter en daarvan heeft Europa kunnen profiteren.”

Corona en geopolitiek verleggen het handelsverkeer

Tot zover nog niet eens zoveel bijzonders. Hoe de munten zich tot elkaar verhouden speelt altijd een voorname rol in het handelsverkeer tussen de continenten. Van grotere invloed is volgens Luman de huidige toestand in de wereld, met de oorlog in Oekraïne, de strikte coronamaatregelen in China en het regime aldaar.

Het zorgt allemaal voor een verlegging van de handelsstromen richting landen waar geen politieke spanningen bestaan, constateert Luman: “Dit geldt voor Rusland als gevolg van de sancties, maar er is vanuit de VS ook een meer protectionistische houding tegenover China.”

Zeker nu onlangs duidelijk werd dat president Xi Jinping voorlopig nog de touwtjes in handen heeft in China, heeft de aantrekkingskracht van de tweede economie van de wereld een flinke deuk opgelopen. Grote multinationals als Apple en autofabrikant Stellantis zijn al volop bezig om minder afhankelijk te worden van China, al heeft dat ook te maken met gestegen lonen. Maar met name Stellantis is de ‘politieke inmenging’ van China zat, liet de baas van het concern weten. De toenemende druk die China uitoefent op Taiwan helpt ook niet mee om nog eens fijn te investeren in het enorme land (ruim 1,4 miljard inwoners).

Amerikanen gaan voor traditionele Europese succesnummers

Waar bedrijven uit de VS en Europa ook niet blij van worden: de voortdurende lockdowns in grote Chinese steden vanwege covid. “Hierdoor zijn er weer meer productieverstoringen, wat uiteraard doorwerkt in de leveringen. Europa heeft hier mogelijk profijt van gehad.”

Volgens The Wall Street Journal waren de Amerikanen vooral dol op traditionele Europese succesnummers zoals Zwitserse horloges, Duitse machines en Italiaanse luxeproducten. De vraag uit de VS komt als geroepen, nu Europese bedrijven torenhoge energierekeningen moeten betalen.

Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan proberen bedrijven en overheden lokaal te produceren om zo minder afhankelijk te zijn van Rusland en China. Zo hebben de VS de rol van energieleverancier aan Europa op zich genomen. Andersom kiezen Duitse bedrijven er vaker voor om hun productie uit China weg te halen en over te hevelen naar de VS, schrijft de zakenkrant. Deze spreekt van ‘een reorganisatie van de wereldeconomie langs oost-westlijnen’.

