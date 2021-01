Chaos in de Rotterdamse haven na brexit? Welnee

Een beetje zenuwachtig waren ze bij het Havenbedrijf van Rotterdam wel, afgelopen maandag. Zou de 4de januari, de eerste normale werkdag sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, een beetje normaal verlopen? Of zou het, ondanks alle voorbereidende werkzaamheden van het Havenbedrijf, de douane, Rijkswaterstaat en andere instanties, toch een chaos worden in en rond de haven?

Maar zie, zo chaotisch als de besluitvorming rond de brexit de afgelopen jaren, zo ordelijk verliep het maandag in de Rotterdamse haven. Geen chaos, geen lange files, geen grote hoeveelheden chauffeurs die de veerboten niet op mochten omdat hun papierwerk niet brexitproof was. “Het verliep niet helemaal vlekkeloos, maar wel goed”, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. “Het liep bijna helemaal op rolletjes”, meldt de zegsman van Portbase, het bedrijf waar ondernemingen zich moeten aanmelden als zij spullen naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren en waar zij moeten melden welke spullen dat zijn.

Geen vrachtwagenchauffeur mist zijn ferry

Slechts een handjevol chauffeurs had zijn papierwerk maandag niet op orde, zegt Leon Willems van het Havenbedrijf. Zij werden, zoals vooraf aangekondigd, naar een van de speciaal aangewezen parkeerplaatsen in het havengebied gedirigeerd en kregen daar de gelegenheid om contact te zoeken met hun opdrachtgevers en hun formulieren alsnog op orde te krijgen. Dat lukte, zegt Willems. Er is volgens hem geen vrachtwagenchauffeur geweest die maandag zijn ferry heeft gemist. Het gros van de ongeveer zevenhonderd parkeerplaatsen bleef onbenut.

Volgens Portbase heeft het overgrote deel van de bedrijven dat naar het Verenigd Koninkrijk exporteert zich aangemeld. Vrijdag, zaterdag en zondag kwamen er nog 31 meldingen bij, maandag waren dat er 53. “Dat zijn de bedrijven die het op het allerlaatst lieten aankomen”, constateert de woordvoerder.

Of het de komende dagen en weken allemaal ook zo voorspoedig verloopt, is moeilijk te zeggen en Willems sluit niet uit dat dat niet het geval zal zijn. Maar hoopvol stemt de gang van zaken op maandag wel, vooral omdat het op de ferry’s behoorlijk druk was. Ondanks de lockdown in Engeland en ondanks het gehamster aan de vooravond van de brexit - zowel in Engeland als in de landen van de EU werd uit vrees voor de consequenties van de brexit veel ingeslagen - was het volgens het Havenbedrijf en Portbase hoogstens een beetje minder druk dan op andere werkdagen. De twee avond-overtochten van Stena Line zaten zelfs helemaal vol.

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam de eerste dagen na de brexit goed door, meldt een woordvoerder. De dienst moet sinds de brexit is ingegaan zowel levende dieren als bederfelijke waren controleren die naar het Verenigd Koninkrijk gaan.

