CBR krijgt corona-achterstand niet weg, mede door ‘schandalig slechte rijscholen’

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen, ruim de helft van het aantal examens dat het CBR normaal op jaarbasis afneemt. De wachttijd kan toenemen tot vier maanden. Pogingen extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam.

Een bijkomend probleem is het lage slagingspercentage bij de rijscholen. Nu slaagt nog ‘maar’ 53 procent in een keer, en dat percentage daalt zelfs. Vooral door honderden rijscholen die zelfs hun verdienmodel hebben gemaakt van leerlingen die meerdere examens moeten doen. Ongeveer een vijfde van de ruim achtduizend rijscholen heeft een slagingspercentage van 15 procent of lager, weet de belangenvereniging van rijscholen VRB.

“Schandalig slecht”, vindt VRB-secretaris Irma Brauers. Ze verkopen pakketten met zo weinig lessen dat je van tevoren al weet dat slagen geen haalbare kaart is. “Waar ben je dan mee bezig? Dat soort lui verdient eraan dat leerlingen zoveel mogelijk moeten herkansen, en zijn we liever kwijt dan rijk”, zegt Brauers. CBR-directeur Alexander Pechtold overlegt met de branchevereniging om extra kwaliteitsvereisten in te voeren voor rijscholen, zegt Brauers.

Pakket maatregelen

Dit voorjaar kondigde Pechtold een heel pakket maatregelen aan om de achterstand bij het CBR weg te werken. Zo heeft hij honderd nieuwe examinatoren nodig, bovenop de huidige vijfhonderd. Maar de werving is lastig, ziet een woordvoerder. Een examinator moet namelijk mentaal weerbaar zijn en nee kunnen zeggen bij de beoordeling, verklaart de zegsman. Eind december zal pas een eerste klas van ruim twintig man zijn opgeleid. Het CBR zoekt nog tientallen nieuwe kandidaten.

De huidige groep examinatoren werkt over in de avonduren en in het weekend. Ook poogt het CBR gepensioneerden terug te halen. Eerder zei Pechtold te broeden op verdere maatregelen, bijvoorbeeld leerlingen die twee keer zijn gezakt langer laten wachten op een nieuwe poging. Het is niet duidelijk of dat nog gaat gebeuren.

Een rij-instructeur die een klaargestoomde leerling aanmeldt voor het praktijkexamen personenauto moet normaal binnen maximaal vijf tot zeven weken kunnen ‘afrijden’, zo is de regel. Maar nu wachten leerlingen gemiddeld in sommige delen van het land soms wel vijftien weken. Vooral in regio’s waar de druk normaal al hoger ligt, zoals Amsterdam, Utrecht, Rijswijk en Barendrecht. Als die wachttijd langer wordt, zijn leerlingen minder in vorm op het examen, dus slagen ze minder vaak voor hun eerste poging. Meer herkansingen houdt in dat er minder ruimte is voor leerlingen die voor de eerste keer examen doen.

Bomvol

Ook kan nog steeds maar de helft van een lokaal voor theorie-examens gebruikt worden, waardoor de theorie-achterstanden niet ingelopen kunnen worden. Zo loopt het CBR achter de feiten aan, sinds de organisatie tussen december 2020 en maart dit jaar volledig stilviel. Er zijn wel regionale verschillen. Zo is het in Almelo of Maastricht volgende week al mogelijk om een examen te boeken. Vroeg of laat is het CBR landelijk wel weer bij, voorspelt Brauers.

Zij ziet nóg een probleem: de goede rijscholen zitten bomvol. Nu jongeren hun bijbaan terug hebben en weer geld verdienen, in combinatie met de aanwas van nieuwe 17- en 18-jarigen is de vraag naar rijlessen enorm. Sommige instructeurs zijn al voor een heel jaar volgeboekt. Als jongeren na hun lessen langer moeten wachten op het examen, plannen ze vlak voor het moment suprême een of meer opfrislesjes. Ook dat belemmert ruimte voor nieuwe leerlingen.

