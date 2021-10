Cafés hebben recht op een lagere huur vanwege de coronacrisis, luidt het advies aan de Hoge Raad

Wie draait er op voor de schade die de horeca heeft opgelopen door de coronapandemie? Zijn dat alleen de uitbaters van cafés en restaurants, of is het redelijk dat ook de eigenaren van de door hen gehuurde panden meebetalen? De kantonrechter in Roermond kwam er niet uit in een rechtszaak die een pandeigenaar had aangespannen tegen een van zijn huurders en legde de kwestie voor aan de Hoge Raad. De raad krijgt nu het advies: laat verhuurder en horeca-uitbater de schade fiftyfifty verdelen.

Het advies in deze zaak is afkomstig van de procureur-generaal van de Hoge Raad. Die raad moet er zelf nog een uitspraak over doen, maar volgt doorgaans zulke adviezen op. Dat zou betekenen dat horeca-uitbaters recht hebben op huurkorting.

De gedwongen sluiting is een ‘niet volledig aan de huurder toe te rekenen omstandigheid’, zo onderbouwt de procureur-generaal zijn advies, waardoor de huurder niet krijgt wat hij mocht verwachten toen hij het huurcontract sloot. Daarom kan de verhuurder er ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ niet van uitgaan dat dat contract ongewijzigd blijft gelden.

'Heineken deelt zichzelf cadeautjes uit’

Het conflict stamt uit de eerste periode dat de horeca moest sluiten, van half maart tot 1 juni vorig jaar, en draait om bierbrouwer Heineken. Die is zelf eigenaar en verhuurder van 130 horecapanden en is daarnaast huurder van nog eens 600 panden die hij doorverhuurt aan horecaondernemers. Op aandringen van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) besloot Heineken vorig jaar om al zijn huurders twee maanden huur kwijt te schelden.

Dat stuitte op weerstand toen Heineken vervolgens aan de 600 pandeigenaren waarvan het zelf huurder is, meedeelde dat één van die twee maanden korting aan hen zou worden doorberekend. Het merendeel van die 600 ging akkoord, een veel kleiner aantal niet. Een van hen spande een rechtszaak aan. “Heineken loopt uit zichzelf cadeautjes uit te delen", voerde deze pandeigenaar aan. Zelf leed hij ook schade, “en mijn hypotheeklasten lopen gewoon door”.

In ingewikkelde zaken als deze kan een rechter ‘prejudiciële vragen’ stellen aan de Hoge Raad, vragen over de uitleg van rechtsregels in een specifieke situatie. Als de schade die de huurder lijdt inderdaad aan de coronacrisis is toe te rekenen, antwoordt de procureur-generaal nu, en als het omzetverlies ‘voldoende ernstig’ is, kan de huur inderdaad tijdelijk verlaagd worden. Dat de huurder in deze zaak, Heineken, een grote partij is die misschien best een stootje kan hebben, doet er volgens hem niet toe.

De schade moet wel worden verrekend met de overheidssteun

Het advies stelt wel voorwaarden. Allereerst moet de schade gelijkelijk verdeeld worden over horecaondernemer en pandeigenaar. Bovendien moet de uitbater de inkomsten die hij had uit de zogeheten Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aftrekken van die schade. Deze steun, betaald door de overheid, was bedoeld om de pijn van de coronacrisis te verlichten. Als die steun wordt verrekend met de schade, valt het bedrag dat de basis vormt voor de huurkorting minder gunstig uit voor de uitbater.

Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is nog niet bekend. Branchevereniging KHN hoopt op een uitspraak met een gunstiger verrekening van de TVL-steun. “Maar voor ons is het belangrijkste", zegt een woordvoerster, “dat in het advies nadrukkelijk het principe wordt aanvaard dat sluiting en omzetderving door corona betekent dat er aanspraak kan worden gemaakt op huurprijskorting”.

