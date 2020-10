Cafés en restaurants moeten dichtblijven. De vraag is hoe lang ze dat volhouden

De cafés en restaurants blijven voorlopig dicht, het kabinet hoeft de sluiting van de horeca niet te herroepen, zegt de rechtbank van Den Haag. De uitspraak in een kort geding van horeca-ondernemers tegen de staat is een nieuwe domper voor horecabedrijven in financiële nood.

De zaak was aangespannen door bodega De Posthoorn uit Den Haag, een eet- en drinkgelegenheid aan het Lange Voorhout met historie: koningin Wilhelmina zou er regelmatig iets hebben gedronken. Ruim zestig andere horecabedrijven hadden zich aangesloten bij eigenaar Michael Meeuwisse, in de hoop de deuren weer te kunnen openen na tussenkomst van de rechter. Hun eis werd dinsdag afgewezen, de toelichting volgt over twee weken.

Oneerlijke pijnverdeling

Nederland telt bijna 62.000 horecabedrijven. Het aantal faillissementen valt nog mee in de coronacrisis, maar volgens Koninklijke Horeca Nederland verandert dat binnenkort. De hernieuwde sluiting van cafés en restaurants, die minstens vier weken duurt, kan volgens de brancheorganisatie de helft de kop kosten.

De steunmaatregelen van de overheid zijn ontoereikend, vertelden horeca-ondernemers aan de rechter. Volgens hun advocaat Simon van Zijll ademt de horeca de laatste adem uit. Het was een reactie op premier Rutte, die vorige week zei dat de steunmaatregelen ‘meeademen’ met de nood van de bedrijven.

Door de tweede golf is de overheid gedwongen om groepsvorming en vervoersbewegingen te beperken, zei landsadvocaat Reimer Veldhuis. De zorg moet worden ontlast, en naast de horeca voelen ook andere sectoren hiervan de gevolgen.

Maar Van Zijll verwees naar het motto van de overheid: samen krijgen we corona eronder. “Het kabinet creëert een sfeer dat de groepen die het hardst getroffen worden in de samenleving, dat lijdzaam dienen te ondergaan.” Hij vindt dat de economische pijn van de coronacrisis oneerlijk is verdeeld.

