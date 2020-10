Cabinepersoneel KLM verliest de strijd om ontslagregels, de bonden blijven ruziën

De vakbond van cabinepersoneel VNC heeft opnieuw bakzeil gehaald in een conflict met KLM over ontslagregels. KLM hoeft zich niet te houden aan het last-in-first-out-principe (lifo): wie het laatst in dienst is gekomen, wordt als eerste ontslagen. In de zomer verloor de VNC daar al een kort geding over, nu heeft ze ook in hoger beroep ongelijk gekregen.

Voor beide partijen stond er veel op het spel. KLM schrapt de komende tijd ongeveer vijfduizend banen, ook onder cabinepersoneel. Ongeveer zeshonderd stewards, stewardessen en pursers hebben zich al gemeld voor een vrijwillige vertrekregeling, maar er zullen er zeker nog een paar honderd extra moeten vertrekken, desnoods gedwongen.

Binnen de luchtvaart geldt veel meer dan elders dat promotie afhangt van hoe lang iemand in dienst is. Wie als cabinemedewerker ontslagen wordt, moet bij een andere maatschappij dus waarschijnlijk weer onder aan de ladder beginnen. Vandaar dat er de VNC veel aan gelegen is ervaren personeel te beschermen.

De KLM-directie heeft een ander belang. Ouder personeel verdient meer en daarom kost vasthouden aan het lifo-principe de luchtvaartmaatschappij 8 miljoen euro meer dan het afspiegelingssysteem, waarin in elke leeftijdscategorie evenveel ontslagen vallen.

Geen ‘te respecteren verwachtingen’

Die kosten zijn voor het Amsterdamse gerechtshof geen argument. Doorslaggevend is het feit dat de afspraken over last-in-first-out weliswaar al decennia in de cao staan, maar al die tijd in strijd waren met zwaarder wegende juridische regels. KLM heeft dat lifo-principe ook nooit eerder toegepast, stelt het gerechtshof, en daarom er ook geen sprake van ‘te respecteren verwachtingen’ die aan de cao ontleend kunnen worden.

Intussen probeert KLM-topman Pieter Elbers de onenigheid in eigen gelederen te bezweren. Afgelopen weekend uitte vakbond FNV in een open brief zijn ongenoegen over de ongelijke behandeling van KLM-personeel. Het stoort de bond dat piloten in ruil voor het inleveren van salaris allerlei extraatjes krijgen – zoals gratis privéreizen per business class – terwijl het vaak laagbetaalde grondpersoneel zulke ‘cadeautjes’ niet krijgt.

Pilotenbond VNV reageerde meteen. Het kabinet had als voorwaarde voor zijn steun geëist dat ieder die drie keer modaal verdient 20 procent salaris inlevert, en dat doen de piloten, schreef de VNV in een brief aan de andere vakbonden. Als de FNV aandringt op ‘gelijke behandeling’, laat iederéén dan 20 procent inleveren, voegde de pilotenbond er geërgerd aan toe.

Elbers stoort zich aan dit geruzie en riep alle bonden maandag naar zijn kantoor. Het maatschappelijk draagvlak voor de overheidssteun aan KLM brokkelt af, hield hij hen voor. Sluit de rijen, luidde zijn oproep, en voer de akkoorden over bezuinigingen die op 1 oktober gesloten zijn snel uit.

Lees ook:

Met een akkoord over bezuinigen zet KLM een eerste stap op de lange weg naar herstel

KLM heeft een bezuinigingsplan naar minister Hoekstra gestuurd met steun van alle vakbonden. Maar daarmee is de vliegmaatschappij er nog lang niet.