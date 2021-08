Buschauffeurs moeten ook wachturen uitbetaald krijgen, FNV wil dat dit de norm wordt

Tientallen chauffeurs van touringcarbedrijf Betuwe Express uit Herveld kunnen een – soms forse – nabetaling tegemoetzien. Zij reden vooraf geplande ritten, waarbij ze cruisepassagiers van het schip in de haven naar bijvoorbeeld het Centraal Station van Amsterdam of Rotterdam brachten. En vice versa, maar dat ging vaak gepaard met forse wachttijden, die maar deels werden uitbetaald.

Onterecht, oordeelde de rechtbank in Nijmegen vorige week. De planbare ritten vallen onder de noemer ‘groepsvervoer’, waarbij chauffeurs ook hun wachttijd in zijn geheel uitbetaald dienen te krijgen.

Het uitbetalen van wachttijden bij buschauffeurs is een al langer slepende kwestie in de sector. Bij het vervoeren van groepen volgens een min of meer vaste dienstregeling, zoals bij deze cruisepassagiers, ligt volledige uitbetaling al vast in de cao. En daar moet Betuwe Express zich dus aan houden, oordeelt de rechter. In veel andere gevallen wordt de wachttijd ook volgens de cao-afspraken slechts deels uitbetaald.

En dat moet anders, vindt vakbond FNV, die het Nijmeegse vonnis als een welkome opsteker richting nieuwe onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden beschouwt. De huidige overeenkomst loopt aan het einde van dit jaar af, en doorbetaling van het salaris bij stilstand staat hoog op het prioriteitenlijstje.

Wachten bij de Efteling

Voor een chauffeur uit Groningen die een schoolklas naar de Efteling brengt, ligt de situatie nu nog anders dan bij de cruiseritten van Betuwe Express. Als een touringcar bijvoorbeeld om 8 uur uit het noorden vertrekt, staat de chauffeur om 11 uur uitgeladen en wel op de parkeerplaats bij het pretpark in Kaatsheuvel. En kan het grote wachten beginnen, tot de kinderen zich om 17 uur weer verzamelen voor de terugreis.

Wat doe je dan als chauffeur met die zes tussenliggende uren? “Je kunt niet naar huis. Het is géén vrije tijd”, benadrukt Lutz Kressin, bestuurder bij vakbond FNV. “Wij vinden dat de werkgever die uren gewoon moet uitbetalen. Of moet zorgen voor bijvoorbeeld een korte rit in de tussentijd. Het plannen van dat soort ritten is ook onderdeel van ondernemen. Nu komt het risico van een groot gat in een werkdag bij de chauffeur te liggen, die in feite de rekening krijgt via uren die niet worden uitbetaald.”

Vroeger kregen touringcarchauffeurs helemaal niets in de tijd dat zij stilstonden. Dat is in de cao van 2016 al veranderd met de komst van een zogeheten 5/6-regeling. Als de Groningse chauffeur van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds van huis is, is hij – met aftrek van de anderhalf uur pauze – 10,5 uur aan het werk. Van die uren krijgt hij vijf zesde betaald: acht uur en drie kwartier dus. Een verbetering ten opzichte van de zes ‘productieve uren’ waar het voorheen bij bleef. Maar echte vrije tijd, dat is het natuurlijk niet.

Sector in zwaar weer

Chauffeurs moeten nu, zo stelt FNV’er Kressin, in feite 48 uur op pad om 40 uur betaald te krijgen. Volledige doorbetaling is essentieel om een nieuwe generatie chauffeurs te werven, vindt hij. “De gemiddelde leeftijd is nu 56 jaar. Betere arbeidsvoorwaarden zijn essentieel om meer jongeren aan te trekken.” Voor werkgevers hangt daar evenwel een prijskaartje aan, waarbij het maar de vraag is of ze dat willen en kunnen betalen.

De coronacrisis drukt ook nu nog zwaar op de sector, die na een lange periode van (bijna) stilstand nog lang niet terug is op het oude niveau. Volgens werkgeversvereniging Busvervoer Nederland (BVN) kostte de coronamaatregelen al 1700 medewerkers hun baan. Naast recreatieverkeer verzorgen touringcarondernemers ook het vervoer tijdens evenementen, festivals en sportwedstrijden, die alle stillagen tijdens de pandemie of zonder publiek plaatsvonden. Ook waren er nauwelijks schoolreisjes en hoefden ze afgelopen jaar zelden in te springen bij (ov-)calamiteiten. Een zeer mager jaar dus, met nauwelijks inkomsten. Over de inzet van de werkgevers bij de aankomende cao-onderhandelingen wil Busvervoer Nederland nog niets zeggen.

